Возможно снижение ставки ЦБР до 14-15% на заседании 29 апреля 2022г - "Фридом Финанс"

Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 14-15% годовых по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Через три недели состоится плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Я не исключаю снижения ключевой ставки до 14-15% годовых. Это будет зависеть от динамики инфляции. По предварительным данным, инфляция превысила 16%. Чтобы стимулировать экономический рост (точнее, не допустить кризиса в промышленности сейчас), желательно проводить умеренно мягкую монетарную политику. Если инфляция быстро пройдет пик, то в мае можно ожидать дальнейшего снижения ставки - ориентировочно до 13% годовых", - пишет эксперт в комментарии.

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