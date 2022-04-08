.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Возможно снижение ставки ЦБР до 14-15% на заседании 29 апреля 2022г - "Фридом Финанс"
.
08 апреля 2022 года 13:54
Возможно снижение ставки ЦБР до 14-15% на заседании 29 апреля 2022г - "Фридом Финанс"
Возможно снижение ключевой ставки Банка России до 14-15% годовых по итогам заседания регулятора 29 апреля 2022 года, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. "Через три недели состоится плановое заседание Банка России по денежно-кредитной политике. Я не исключаю снижения ключевой ставки до 14-15% годовых. Это будет зависеть от динамики инфляции. По предварительным данным, инфляция превысила 16%. Чтобы стимулировать экономический рост (точнее, не допустить кризиса в промышленности сейчас), желательно проводить умеренно мягкую монетарную политику. Если инфляция быстро пройдет пик, то в мае можно ожидать дальнейшего снижения ставки - ориентировочно до 13% годовых", - пишет эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
.
08 апреля 2022 года 19:32
Москва. 8 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали за неделю, отыгрывая как новые антироссийские санкции, так и снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом аналитики отмечают, что заметное влияние новых санкционных ограничений в отношении России со стороны Запада ощутил на себе лишь сектор валютного долга, в то время как российский рубль и рублевые облигации выросли в цене по итогам недели, причем нацвалюта по отношению к доллару достигала отметки 71 руб./$1, максимального уровня с ноября прошлого года. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:31
Рынок акций РФ на неделе показал смешанную динамику индексов на фоне новых антироссийских санкций Запада из-за военной операции России на Украине, укрепления рубля, снижения нефти, а также негативных сигналов с внешних фондовых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку до 17% с 20% годовых. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:30
Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций, лидировали в откате акции "АЛРОСА", подпавшей под санкции США; индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 1080 пунктов на фоне роста волатильности рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:29
Рубль растерял рост на закрытии торгов в пятницу на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов к доллару и евро
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро развернулись вверх после достижения многомесячных минимумов и отыграли все потери первой половины дня на закрытии торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка понизился к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $166 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $124,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 13 апреля 2022... читать дальше
.08 апреля 2022 года 18:42
Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов, считает аналитик BCS Express Павел Гаврилов. "Seagate - один из крупнейших игроков на рынке HDD, стремящийся все больше монетизировать свои мощности и выйти на... читать дальше
.08 апреля 2022 года 18:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.08 апреля 2022 года 17:54
"Финам" рекомендует покупать акции биржевого фонда Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд компаний, ориентированных на внутренний спрос в Китае,... читать дальше
.08 апреля 2022 года 17:14
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок - BCS Express
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Инвесторы перекладываются в бумаги, которые в предыдущие годы шли с отставанием от рынка. Основной фаворит на сегодня - это мировая... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:48
Банк России может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Спустя 6 недель после внепланового решения увеличить ключевую ставку до 20%, Совет директоров Банка России... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:36
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом свои многолетние минимумы; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне изменения подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) и надежд на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины. читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:25
Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы составляет $90-110 за баррель Brent, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. "Сейчас на рынке нефти сейчас присутствуют два противоположных по знаку фактора. Поскольку США и МЭА на ближайшее начнут расходовать нефть из стратегических... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:59
Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагают аналитики Sber CIB. "ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордного значения 20% в феврале, но сегодня, 8 апреля, объявил, что с 11 апреля снижает ставку на 300 б. п. - до 17%. Риски финансовой нестабильности перестали расти или... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:36
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% годовых, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Внеплановое понижение ключевой ставки с 20% до 17% положительно повлияло на рынок ОФЗ, который перешел к активному ценовому росту. Ралли в ОФЗ привело к снижению доходности... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:11
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отмети 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.