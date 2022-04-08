Внеочередное снижение ставки ЦБР позитивно для средних и длинных ОФЗ - "Локо-Инвест"

Снижение ключевой ставки внеочередным решением ЦБ РФ позитивно для средних и длинных ОФЗ, но вряд ли является сильным драйвером для рынка акций, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Решение Банка России о снижении ключевой ставки 8 апреля на 300 б.п. (до 17%) показывает, что регулятор уверен в эффективности предпринятых мер по финансовой стабильности, допускает дальнейшее улучшение инфляционной динамики. Ставка, видимо, может быть снижена еще на 100-200 б.п., но больший шаг потребует дополнительного позитива по инфляции/инфляционным ожиданиям. На конец текущего года пересматриваем свой прогноз по ставке с "не более 15%" до 11-12% и 7-9% на 2023 год. Для средних/длинных ОФЗ решение позитивно, доходности здесь могут продолжить двигаться в направлении 10-11%. Для рынка акций это вряд ли сильный драйвер, учитывая высокую неопределенность и внешние/санкционные риски", - пишет эксперт в комментарии.

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