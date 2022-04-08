Рост рынка акций РФ сменился коррекцией во главе с упавшими бумагами АЛРОСА из-за санкций Запада

Москва. 8 апреля. Рост рынка акций РФ утром в пятницу сменился коррекцией в рамках выборочной фиксации прибыли игроками, динамика blue chips и индексов смешанная, при этом упали акции "АЛРОСА", попавшей в санкционный список Запада.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 2628,05 пункта (-0,3%, на старте торгов индекс поднимался выше 2656 пунктов), индекс РТС - 1092,74 пункта (+0,03%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 5,2%.

Доллар стоит 75,85 рубля (+0,1 рубля), в начале сессии курс падал до 74,6 руб./$1.

Подешевели акции "АЛРОСА" (-5,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "АФК Система" (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5% и -0,4% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Московской биржи" (-0,2%).

Подорожали акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,8%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,1%).

Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций. Согласно опубликованному Минфином списку, под санкции подпали конструкторские бюро "Алмаз", "Рубин", Балтийский завод, АО Невское ПКБ, АО "Адмиралтейские верфи", алмазодобывающая компания "АЛРОСА" и другие.

В пресс-релизе Минфина США отмечается, что санкции против "АЛРОСА", на долю которой приходится 90% российских мощностей по добыче алмазов, призваны оказать дальнейшее давление на уровень доходов российского правительства. Санкции распространяются на все компании, где у "АЛРОСА" 50% и более в капитале, даже если эти юрлица не включены в "черный список" отдельно, подчеркивается в пресс-релизе. Помимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы, напоминает Минфин.

Накануне Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе (COREPER) согласовал новый пакет санкций против России, публикация которого состоится в пятницу. В сообщении французского постпредства отмечается, что этот документ теперь, как ожидается, будет одобрен Советом ЕС в рамках письменной процедуры и опубликован в официальном журнале ЕС в пятницу.

Согласно сообщению постпредства Франции, санкции предусматривают "заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в 10 млрд евро". Кроме того, указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт. В рамках нового пакета санкций будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, отметили в постпредстве Франции.

Япония постепенно прекратит импорт российского угля в рамках санкций против Москвы в связи с ситуацией на Украине, заявил в пятницу министр промышленности Коити Хагиуда. По его словам, Япония будет постепенно сокращать объемы импорта из России. Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля, на пресс-конференции позднее в пятницу. Согласно местным СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимира Соловьева, в пятницу утром настроения инвесторов на глобальных рынках оптимистичны, нефть Brent удерживается выше $100 за баррель. Однако на рынке акций РФ из-за сильно укрепившегося рубля и сохраняющегося давления на нефть спрос на акции экспортеров продолжит оставаться низким. Индекс МосБиржи может опуститься ниже отметки 2600 пунктов.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешние рынки успокоились в отношении "ястребиных" планов ФРС. Однако для российских акций остаются перспективы новых заявлений по ограничениям из США и Европы.

Акции крупнейших российских банков на неделе выросли на довольно негативном фоне, что наталкивает на мысль об участии в этой поддержке средств ФНБ. Лидеры G7 заявили, что продолжат отключать российские банки от глобальной финансовой системы. Плюс к этому глава Минфина РФ Антон Силуанов подтвердил, что госбанкам рекомендовано отказаться от выплаты дивидендов за 2021 год с целью использования средств для докапитализации, отметил аналитик.

Китайские инвесторы проявляют опасения нового витка замедления экономики в апреле из-за быстрого распространения штамма omicron. Рост нефти сдерживается карантином в Китае и продажами стратегических резервов США. Китай вместе с Индией сократят закупки нефти из Саудовской Аравии в мае, которая вовремя повысила отпускные цены для азиатских импортеров. В России производство нефти в апреле снизилось на 5% по сравнению с мартом, но в большей степени это касается базы европейских поставок, а вот дальневосточные отгрузки существенно возросли. США ежедневно продает до 1 млн баррелей нефти из стратегических резервов, что пока позволяет компенсировать психологический дискомфорт от сокращения российского предложения, считает Кочетков.

Как отмечает руководитель отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов, на рынке акций РФ в конце недели заметно упали обороты торгов, поскольку он какое-то время нащупал равновесие.

Европа договорилась о введении новой порции антироссийских санкций. Тот факт, что ЕС отказался от закупки российского угля, говорит о твердом намерении "наказать" Россию даже в ущерб собственной экономике. Нефть Brent накануне опускалась ниже $100 за баррель на опасениях появления избытка предложения. Разморозка активов Ирана может быть предвестником того, что "ядерная сделка" будет заключена, и в течение года Иран может выбросить на мировой рынок порядка 1 млн б/с дополнительной нефти. Похоже, что США и ряд других стран всерьез намерены сбить мировые цены на нефть путем распечатывания своих стратегических резервов. В таких условиях котировки нефти могут на какое-то время залечь в боковик $95-105 за баррель.

На рынке акций РФ, учитывая фактор пятницы, можно ожидать небольшой коррекции вниз из-за ослабления покупателей. Под давлением будут нефтянка и банки. Глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что госбанки могут не выплачивать дивиденды за прошлый год. Ожидается, что дивиденды заплатят сырьевые компании, доходы которых не пострадали, учитывая, что западные инвестиции в российскую нефтянку закрыты, как и поставка необходимого оборудования и технологий для развития, отмечает эксперт.

В ближайшие дни стоит внимательно отслеживать новостной фон вокруг "Газпрома" и ситуацию на рынке газа в Европе. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что европейские страны "изучают" возможность оплаты газа в рублях, а некоторые уже согласились на это. Действительно, в последнее время число заявлений из Европы о неприемлемости этой схемы значительно сократилось, констатирует Антонов.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что рынок акций РФ утром в пятницу будет консолидироваться над уровнем 2600 пунктов по индексу МосБиржи, где индикатор провел последние три сессии. В ходе торгов, учитывая сохраняющиеся геополитические риски, не исключена активизации продаж в российских акциях, что приведет к отступлению рынка под данную отметку. Закрепление индекса МосБиржи под ней может активизировать сценарий дальнейшего снижения, в рамках которого возможен уход под мартовские минимумы.

Несмотря на восстановление ряда развитых рынков, в ближайшей перспективе негативная динамика мировых площадок может быть продолжена в преддверии майского заседания ФРС США, на котором регулятор, скорее всего, поднимет ставку на 50 б.п. и даст старт программе сокращения баланса. Плюс к этому инвесторы продолжают следить за ситуацией с распространением коронавируса в Китае, где правительство страны пытается сдержать распространение штамма "омикрон" с помощью карантинных ограничений, вплоть до введения локдаунов в отдельных городах. Данный фактор в ближайшее время также продолжит оказывать давление на рисковые активы.

В США индексы акций в четверг подросли на 0,1-0,4% после падения днем ранее на фоне публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего более "ястребиный" настрой американского центробанка, готового к повышению базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) и увеличению объема сокращения активов на балансе (ФРС может начать сокращать баланс темпами до $95 млрд в месяц, о начале "количественного ужесточения" может быть объявлено уже в мае).

В пятницу в Азии индексы подросли (японский Nikkei 225 подрос на 0,4%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, гонконгский Hang Seng вышел в плюс на 0,2%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 1,2-1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Участники торгов продолжают оценивать последние высказывания представителей Федрезерва США, которые указывают на вероятность более быстрого и сильного ужесточения денежно-кредитной политики в США на фоне самых высоких за несколько десятилетий темпов повышения потребительских цен, сообщает MarketWatch.

На нефтяном рынке на европейской сессии в пятницу цены растут после 3-дневногго снижения на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $102,0 за баррель (+1,4% и -0,5% в четверг), майская цена WTI - $97,5 за баррель (+1,5% и -0,2% накануне).

Как сообщалось, участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США. Другим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тыс. новых заражений, что вызывает опасения сокращения спроса на сырье.

Сохраняющаяся неопределенность на нефтяном рынке из-за внешних факторов не позволяет говорить о возможном снижении цены на нефть, заявил в четверг журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя перспективу сохранения цен на нефть около $100 за баррель до конца года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-7,4%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-5,1%).

Лидерами роста выступили акции ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (+21,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+11,2% и +17% "префы"), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+10,1%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+6,1%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,5% и +5% "префы"), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+5,4%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+4,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 8,13 млрд рублей (из них 1,82 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,24 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,15 млрд рублей на акции "Газпрома").