Акции "Системы" интересны для долгосрочных инвестиций - "Атон"

Акции АФК "Система" в настоящее время интересны для покупки на долгосрочную перспективу, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"АФК "Система" опубликовала неплохие результаты за 4К21 благодаря сильной динамике ее ключевых бизнесов. По нашим оценкам, холдинг в настоящий момент торгуется с дисконтом свыше 50% к чистым активам, а динамика котировок его акций отстает от публичных активов. Мы считаем, что на настоящий момент бумага представляет собой интересную долгосрочную инвестицию", - отмечают эксперты в комментарии.

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