Рубль подрастает к доллару и евро на старте торгов на надеждах ослабления напряженности в ходе военной спецоперации

Москва. 8 апреля. Доллар США и евро дешевеют на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на надеждах ослабления напряженности в ходе военной спецоперации на территории Украины после соответствующих заявлений пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 74,6-75,75 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 74,7 руб./$1 (-1,05 руб. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 80,9 руб./EUR1 (-55 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 82,5 коп. к уровню закрытия 7 апреля, до 77,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,6 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 2,4 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к доллару и евро на старте торгов, поддержку его котировкам оказывает заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не исключил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем.

"Мы надеемся, что в ближайшие дни, в обозримом будущем, эта операция либо достигнет своих целей, либо мы завершим ее путем переговоров между российской и украинской делегациями", - заявил Песков в интервью британскому телеканалу Sky News в четверг вечером.

Он отметил, что верит, что операция может быть завершена благодаря переговорам, но это будет зависеть от позиции украинской делегации, а также от того, "насколько они будут готовы пойти на условия России".

Участники рынка анализируют новые антироссийские санкции, хотя в целом основные ограничения уже учтены в котировках рубля. При этом с учетом того, что рубль торгуется в условиях жесткого валютного контроля со стороны ЦБ РФ, его рыночное курсообразование довольно ограничено.

Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций. Согласно опубликованному Минфином списку, под санкции подпали, в частности, конструкторские бюро "Алмаз", "Рубин", "Балтийский завод", АО "Невское ПКБ", АО "Адмиралтейские верфи", алмазодобывающая компания "АЛРОСА" (MOEX: ALRS).

Кроме того, под санкции подпали восемь физлиц. Среди них - председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко и ее генеральный директор Алексей Рахманов.

Публикация пятого пакета европейских санкций против России состоится в пятницу. Санкции ЕС предусматривают "заморозку активов ряда российских банков, запрет на импорт угля из России, эмбарго на поставку вооружения в Россию, запрет на экспорт в Россию, в частности, высокотехнологичных товаров на сумму в 10 млрд евро".

Кроме того, указывается, что санкции затронут российский грузовой транспорт. В рамках нового пакета санкций будет закрыт доступ российских судов в порты ЕС и введен запрет на импорт ряда российских товаров, санкции будут введены против физических лиц, в частности, "олигархов и людей, занимающихся пропагандистской деятельностью", а также против компаний в сфере промышленности и технологий, связанных с российской агрессией против Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия должна уложиться в 120-дневный срок, который отвел Евросоюз странам-членам на полный отказ от импорта российского угля. Шольц добавил: "Если удастся сделать это быстрее - хорошо. Но нам и компаниям нужно время на подготовку, нужно время на поиск новых источников, компании это уже делают".

Япония постепенно прекратит импорт российского угля в рамках санкций против Москвы в связи с ситуацией на Украине, заявил в пятницу министр промышленности Коити Хагиуда. По его словам, Япония будет постепенно сокращать объемы импорта из России. "В конце концов, мы стремимся прекратить импорт (из России - ИФ)", - цитируют Хагиуду местные СМИ.

Ожидается, что премьер-министр Японии Фумио Кисида объявит о дополнительных санкциях в отношении России, включая ограничения на импорт угля, на пресс-конференции позднее в пятницу. Согласно местным СМИ, в Японии российский уголь составляет 13% от общего объема, используемого для производства электроэнергии.

Цены на нефть перешли к повышению утром в пятницу. Накануне котировки завершили в минусе три сессии подряд на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА). Как сообщалось, участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в пятницу составляет $101,23 за баррель, что на 0,65% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $96,69 за баррель, что на 0,69% выше итогового значения предыдущей сессии.