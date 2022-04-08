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08 апреля 2022 года 10:25
Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе будут: - выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты (14:15 МСК); - советы директоров "Аэрофлота", "ТМК", "Россетей", "Энел Россия"; - статистика по ВВП России за четвертый квартал 2021 года (19:00 МСК). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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08 апреля 2022 года 19:32
Москва. 8 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали за неделю, отыгрывая как новые антироссийские санкции, так и снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС. При этом аналитики отмечают, что заметное влияние новых санкционных ограничений в отношении России со стороны Запада ощутил на себе лишь сектор валютного долга, в то время как российский рубль и рублевые облигации выросли в цене по итогам недели, причем нацвалюта по отношению к доллару достигала отметки 71 руб./$1, максимального уровня с ноября прошлого года. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:31
Рынок акций РФ на неделе показал смешанную динамику индексов на фоне новых антироссийских санкций Запада из-за военной операции России на Украине, укрепления рубля, снижения нефти, а также негативных сигналов с внешних фондовых площадок на ожиданиях ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Банк России в пятницу неожиданно принял решение снизить ключевую ставку до 17% с 20% годовых. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:30
Москва. 8 апреля. Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне распродаж в конце недели после введения Западом новых антироссийских санкций, лидировали в откате акции "АЛРОСА", подпавшей под санкции США; индекс Мосбиржи опустился ниже 2600 пунктов, индекс РТС - ниже 1080 пунктов на фоне роста волатильности рубля после неожиданного снижения ключевой ставки Банком России. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:29
Рубль растерял рост на закрытии торгов в пятницу на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов к доллару и евро
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро развернулись вверх после достижения многомесячных минимумов и отыграли все потери первой половины дня на закрытии торгов на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль слегка понизился к бивалютной корзине на фоне фиксации прибыли перед выходными днями. читать дальше
.08 апреля 2022 года 19:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JPMorgan Chase & Co. с целью $166 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 26%, стоп-приказ: $124,8, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что 13 апреля 2022... читать дальше
.08 апреля 2022 года 18:42
Акции Seagate Technology привлекательны для долгосрочного инвестирования с целью подъема к $100-110 и получения приличных дивидендов, считает аналитик BCS Express Павел Гаврилов. "Seagate - один из крупнейших игроков на рынке HDD, стремящийся все больше монетизировать свои мощности и выйти на... читать дальше
.08 апреля 2022 года 18:17
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Яндекса" с целевой ценой 4050 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 89%, стоп-приказ: 1600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что... читать дальше
.08 апреля 2022 года 17:54
"Финам" рекомендует покупать акции биржевого фонда Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF с целью $24,76 на горизонте года, что предполагает потенциал роста 19,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Индексный фонд компаний, ориентированных на внутренний спрос в Китае,... читать дальше
.08 апреля 2022 года 17:14
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок - BCS Express
Акции Energy Transfer, Diamondback Energy и Raytheon Technologies привлекательны для покупок на текущих уровнях, полагает эксперт BCS Express Валерий Емельянов. "Инвесторы перекладываются в бумаги, которые в предыдущие годы шли с отставанием от рынка. Основной фаворит на сегодня - это мировая... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:48
Банк России может снизить ключевую ставку до 14-15% уже на ближайших заседаниях, полагает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. "Спустя 6 недель после внепланового решения увеличить ключевую ставку до 20%, Совет директоров Банка России... читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:36
Москва. 8 апреля. Доллар США и евро обвалились на "Московской бирже" в пятницу днем, обновив при этом свои многолетние минимумы; рубль уверенно растет к бивалютной корзине на фоне изменения подхода к определению ежемесячного объема покупки иностранной валюты для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) и надежд на скорое завершение военной спецоперации РФ на территории Украины. читать дальше
.08 апреля 2022 года 16:25
Вероятный диапазон для котировок нефти на ближайшие месяцы составляет $90-110 за баррель Brent, полагает аналитик "Финама" Александр Потавин. "Сейчас на рынке нефти сейчас присутствуют два противоположных по знаку фактора. Поскольку США и МЭА на ближайшее начнут расходовать нефть из стратегических... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:59
Банк России может понизить ставку до 15% на заседании 29 апреля, полагают аналитики Sber CIB. "ЦБ повысил ставку с 9,5% до рекордного значения 20% в феврале, но сегодня, 8 апреля, объявил, что с 11 апреля снижает ставку на 300 б. п. - до 17%. Риски финансовой нестабильности перестали расти или... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:36
Рынок ОФЗ настроился на снижение ключевой ставки ЦБ до 12-13% годовых, сообщается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Внеплановое понижение ключевой ставки с 20% до 17% положительно повлияло на рынок ОФЗ, который перешел к активному ценовому росту. Ралли в ОФЗ привело к снижению доходности... читать дальше
.08 апреля 2022 года 15:11
Индекс S&P 500 проведет предстоящую в пятницу торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 4420-4500 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Начав неделю ростом, S&P 500 достиг максимальной за два месяца отмети 4637 пунктов. RSI находится в зоне перекупленности,... читать дальше
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