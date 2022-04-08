Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- выступление представителя ЕЦБ Фабио Панетты (14:15 МСК);

- советы директоров "Аэрофлота", "ТМК", "Россетей", "Энел Россия";

- статистика по ВВП России за четвертый квартал 2021 года (19:00 МСК).

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