Вероятен уход индекса Мосбиржи ниже 2600п в пятницу - ПСБ

Вероятен уход индекса Мосбиржи ниже уровня в 2600 пунктов на торгах в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Владимир Соловьев.

Спрос на акции экспортёров продолжит оставаться низким из-за давления на нефтяные котировки, а также сильно укрепившегося рубля, отмечает эксперт в комментарии.

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