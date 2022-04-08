Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 8 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики, что будет продиктовано, с одной стороны, ожиданиями снижения ключевой ставки ЦБ РФ на ближайших заседаниях на фоне наметившейся тенденции на затухание инфляции в России, а с другой стороны - сохраняющимся санкционным давлением со стороны западных стран, хотя влияние новых санкций на российские активы не очень значительное (накануне рубль укрепился до уровней середины февраля, то есть оказался крепче, чем перед началом военной операции на Украине). При этом ситуация на мировых фондовых рынках нейтральная, в то время как мировые цены на нефть развернулись вверх, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Минфин США ввел новые санкции в отношении восьми граждан РФ и 29 российских организаций. Согласно опубликованному Минфином списку, под санкции подпали, в частности, алмазодобывающая компания "АЛРОСА" (MOEX: ALRS), конструкторские бюро "Алмаз", "Рубин", "Балтийский завод", АО "Невское ПКБ", АО "Адмиралтейские верфи".

В пресс-релизе Минфина отмечается, что санкции против "АЛРОСА", на долю которой приходится 90% российских мощностей по добыче алмазов, призваны оказать дальнейшее давление на уровень доходов российского правительства. Санкции распространяются на все компании, где у "АЛРОСА" 50% и более в капитале, даже если эти юрлица не включены в "черный список" отдельно, подчеркивается в пресс-релизе. Помимо США, санкции в отношении "АЛРОСА" также ввели Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Багамы, напоминает Минфин.

OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) также выдал ряд генлицензий. В частности, до 7 июня разрешено сворачивание операций с Alrosa USA, Inc., а с самой "АЛРОСА" - до 7 мая. Также регулятор дал отсрочку для операций с акциями и долговыми обязательствами алмазодобывающей компании - до 1 июля. Кроме того, под санкции подпали восемь физлиц. Среди них - председатель совета директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" Георгий Полтавченко и ее генеральный директор Алексей Рахманов. Также в санкционный список включены глава Росрыболовства Илья Шестаков, зампред "Газпрома" (MOEX: GAZP) Виталий Маркелов, Андрей Шишкин из "Роснефти" (MOEX: ROSN) (все по факту связи с ОСК - они избирались в совет директоров компании как представители государства).

Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, сумели выйти в плюс по итогам торгов. Днем ранее индексы резко снизились после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего более "ястребиный" настрой американского центробанка. Согласно протоколу, многие из участников заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) были готовы к повышению базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов уже 15-16 марта, однако все-таки сделали выбор в пользу менее существенного подъема - на 25 базисных пунктов - из-за опасений, что экономика США столкнется с негативными последствиями российско-украинского конфликта.

Кроме того, протокол показал, что ФРС намерена сокращать объем активов на балансе гораздо быстрее, чем делала это в прошлом. Руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц. О начале так называемого "количественного ужесточения" может быть объявлено уже в мае.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Участники торгов продолжают оценивать последние высказывания представителей Федеральной резервной системы, которые указывают на вероятность более быстрого и сильного ужесточения денежно-кредитной политики в США на фоне самых высоких за несколько десятилетий темпов повышения потребительских цен. Японский индекс Nikkei 225 увеличился по итогам торгов на 0,2%. В итоге он завершает вторую неделю подряд с потерями примерно в 3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:77 мск вырос на 0,1%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть уверенно растут в пятницу утром, до этого котировки завершили в минусе три сессии подряд на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА). Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:36 мск в пятницу составила $101,43 за баррель, что на 0,85% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на 0,5%, до $100,58 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $96,91 за баррель, что на 0,92% выше итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на 0,2%, до $96,03 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась на четверть по отношению к предыдущему торговому дню и осталась заметно ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил всего 2,395 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,365 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 7 апреля снизился на 0,2% по отношению к среде и составил 99,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,18%, опустившись до 712,64 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Металлоинвест БО-04" (-6,56%), "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (-1,25%) и "РЖД-001P-20R" (-1,24%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+3%), "РЖД-001Р-21R" (+2,78%) и "Газпромбанк БО-17" (+0,6%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "МСБ-лизинг" приобрело в рамках оферты по соглашению с владельцами по выпуску облигаций серии 002Р-03 бумаги в количестве 2 тыс. 466 штук. Цена приобретения составила 75% от номинала (определяется как 75% от номинальной стоимости с учетом амортизации на дату приобретения; составила 333,3 рублей) плюс НКД. В результате эмитент выкупил облигации на общую сумму 624 тыс. 366 рублей, включая накопленный купонный доход в размере 7 тыс. 891 рублей. Эмитент в октябре 2020 года завершил размещение 2-летних облигаций серии 002Р-03 объемом 100 млн рублей. Ставка 1-го и последующих купонов установлена на уровне 12,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочно-частичное погашение: 4,762% от номинальной стоимости погашается в дату окончания каждого купонного периода начиная с 4-го по 23-й купонные периоды. Еще 4,76% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 24-го купонного периода. С учетом амортизации в обращении на данный момент находятся бумаги эмитента на 33 млн 331,990 тыс. рублей.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) погасило выпуск облигаций серии 001P-01R объемом 15 млрд руб. и выплатило последний купон по нему на 650,7 млн рублей. "Газпром нефть" разместила пятилетний выпуск объемом 15 млрд руб. в апреле 2017 года по ставке 8,7% годовых. Ставка последнего, 10-го, купона также составила 8,7% годовых.

ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России" (MOEX: ORUP)) допустило дефолт при выплате 25% от номинальной стоимости облигаций серии 001Р-01 на сумму 370,787 млн рублей. В качестве причины неисполнения обязательства эмитент указал "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере". 24 марта по амортизации выпуска был допущен технический дефолт, а 5 апреля компания не смогла исполнить обязательства по досрочному погашению бумаг данного выпуска на 399,09 млн рублей. Обязательства по досрочному погашению по требованию владельцев возникли вслед за дефолтом по выпуску бондов БО-07, и ранее эмитент неоднократно предупреждал, что в связи с поступлением существенного объема требований на досрочное погашение облигаций серии 001Р-01 не видит возможности исполнения обязательств по оферте. Кроме того, 30 марта компания допустила техдефолт по выплате купона бондов серии 001Р-02 на 9,7 млн рублей. В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей.