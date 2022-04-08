Индекс Мосбиржи начнет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 2600-2680п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 2600-2680 пунктов, сообщается в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 1,5% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2600-2680 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2590, 2570 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2700, 2730 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен продолжить наметившуюся еще в четверг консолидацию. Участники локальных торгов будут ожидать официальной публикации пятого пакета санкций в отношении России со стороны ЕС", - указывает эксперт.

Выхода важной иностранной статистики в пятницу не ожидается, отмечает Манжос. Динамика внешних рынков по-прежнему не имеет решающего значения для хода торгов в России, намного более значимыми могут стать внешнеполитические новости, обращает внимание он.

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