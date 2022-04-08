Долгосрочное и значительное укрепление рубля маловероятно - "Фридом Финанс"

Долгосрочное и значительное укрепление национальной валюты маловероятно, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Рубль продолжает укрепление, объем продаж вновь превышает покупки. Мы не исключаем, что меры, способствующие укреплению национальной валюты, постепенно будут смягчаться. Курс для импортеров отличается от текущего биржевого показателя в большую сторону на фоне роста стоимости товаров и действия комиссии на покупку валюты. При этом импортеры, вероятнее всего, не видят возможности наращивать поставки ввиду ослабления спроса (в том числе со стороны населения) и проблем с логистикой, - отмечает эксперт инвесткомпании. - В то же время, на наш взгляд, долгосрочное и значительное укрепление рубля маловероятно. При снижении курса вполне возможно, что экспортеры будут откупать назад в виде фьючерсов часть проданной валюты, чтобы избежать уплаты комиссии. На фьючерсном рынке оборот заметно превышает спотовый и может в большей степени влиять на ценообразование. Самое значительное количество месячных опционов на покупку открыто по страйку 105. Это говорит о том, что покупатели активно хеджируют риск ослабления рубля".

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