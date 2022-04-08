Значительная часть укрепления рубля, скорее всего, уже позади - BCS Express

Значительная часть укрепления рубля по отношению к доллару США, скорее всего, уже позади, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Укрепление рубля на торгах в четверг продолжилось, и курс к доллару опускался до 75 руб./$1. Причины все те же - валютный контроль. И пока непонятно, когда вмешается регулятор. Возможно, ряд послаблений по валютному регулированию может появиться уже в ближайшее время. Антон Силуанов отметил, что Минфин с правительством и ЦБ готовят перечень мер, который будет касаться возможности увеличения импортных поставок. Это располагает к росту спроса на валюту. Кроме того, также рассматриваются возможности постепенного приоткрытия тех ограничений, которые были введены после объявления санкций, заявил Силуанов. Так что можно предположить, что значительная часть снижения пары USD/RUB уже пройдена", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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