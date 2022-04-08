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08 апреля 2022 года 09:15

Brent опустилась до $100 за баррель

Уолл-стрит закрылась в небольшом плюсе в четверг. Фондовые индексы стран АТР меняются слабо и без единой динамики в пятницу. Нефть дешевеет на торгах в пятницу.

Американские фондовые индексы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в четверг, сумели выйти в плюс по итогам торгов.

Днем ранее индексы резко снизились после публикации протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего более "ястребиный" настрой американского центробанка.

Согласно протоколу, многие из участников заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) были готовы к повышению базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) уже 15-16 марта, однако все-таки сделали выбор в пользу менее существенного подъема - на 25 б.п. - из-за опасений, что экономика США столкнется с негативными последствиями российско-украинского конфликта.

Кроме того, протокол показал, что ФРС намерена сокращать объем активов на балансе гораздо быстрее, чем делала это в прошлом. Руководители Федрезерва практически согласовали план, в соответствии с которым баланс будет сокращаться темпами до $95 млрд в месяц. О начале так называемого "количественного ужесточения" может быть объявлено уже в мае.

"Думаю, сегодня мы наблюдали психологическую реакцию рынка, - заявил Джон Кэри из Amundi US. - С одной стороны, более агрессивная позиция Федрезерва может показаться потенциальной проблемой для акций, однако такая позиция также говорит о серьезности намерений ФРС относительно сдерживания инфляции".

Тем временем число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 5 тыс. - до 166 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. При этом данные за предыдущую неделю были сильно пересмотрены - до 171 тыс. с 202 тыс. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидали снижения числа заявок до 200 тыс. с ранее объявленного уровня.

Капитализация производителя алкогольных напитков Constellation Brands (SPB: STZ) повысилась на 4,6%. Компания в четвертом квартале 2022 финансового года увеличила чистую прибыль на 3,3%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше прогнозов.

Американская Conagra Brands (SPB: CAG) Inc., производитель готовых продуктов питания, в третьем квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 22,4%, при этом выручка увеличилась на 5,2% и превзошла прогноз. Бумаги компании подорожали на 0,3%.

Акции производителя ПК и принтеров HP Inc. (SPB: HPQ) подскочили на 15% на новости, что инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) приобрела 11,4% акций компании, стоимость которых составляет более $4,2 млрд.

Рыночная стоимость Costco Wholesale (SPB: COST), оператора крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличилась на 4%. Компания отчиталась о росте продаж на 19% в годовом выражении, до $21,61 млрд, за пять недель по 3 апреля. Сопоставимые продажи за этот период выросли на 17%, онлайн-продажи - на 8,9%.

Акции SoFi Technologies Inc. подешевели на 7,2%. Американская финтех-компания ухудшила прогнозы на 2022 год после того, как президент США Джо Байден продлил мораторий на выплату студенческих кредитов до конца августа.

Капитализация американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co. (SPB: LEVI) снизилась на 0,7%, хотя компания отчиталась о лучшей, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке за квартал, завершившийся 27 февраля.

Глава Levi's Чарльз Берг отметил, что не ожидает возобновления работы магазинов компании в России в текущем году. В прошлом году на российский рынок пришлось около 2% выручки компании.

Значение Dow Jones Industrial Average в четверг выросло на 0,25% и составило 34583,57 пункта. В числе лидеров роста оказались бумаги Merck & Co. (SPB: MRK) и Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) (+2,2% и +1,8% соответственно). Лидерами снижения стали акции Visa Inc. (SPB: V) и Dow Inc. (SPB: DOW), подешевевшие на 1,3% и 0,7% соответственно.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,43% - до 4500,21 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,06% и составило 13897,3 пункта.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу.

Участники торгов продолжают оценивать последние высказывания представителей Федеральной резервной системы, которые указывают на вероятность более быстрого и сильного ужесточения денежно-кредитной политики в США на фоне самых высоких за несколько десятилетий темпов повышения потребительских цен, сообщает MarketWatch.

"Рынку, безусловно, придется переварить действия Федрезерва, который, похоже, готов вести очень агрессивную борьбу с инфляцией", - полагает старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management Роб Хаворт.

"Глобальный аппетит к риску в краткосрочной перспективе все еще остается неопределенным, поскольку "ястребиные" заявления центральных банков оказывают давление на настроения. Ситуация между Украиной и Россией по-прежнему является негативным фактором", - заявил Андерсон Алвес из ActivTrades.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:26 мск увеличился на 0,1%. В итоге он завершает вторую неделю подряд с потерями примерно в 3%, отмечает Trading Economics.

Лидером роста в пятницу выступают акции производителя оптики Nikon Corp. (+7,3%), предоставляющей медицинские услуги M3 Inc. (+3,9%) и телекоммуникационной Nippon Telegraph & Telephone Corp. (+3,8%).

Кроме того, повышаются котировки бумаг выпускающей потребительской электроники Sony (+0,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+0,1%), производителей цветных металлов Sumitomo Metal Mining Co. (+2,8%) и Mitsui Mining & Smelting Co. (+2,5%).

Между тем снижается стоимость торговых домов Mitsubishi Corp. и Marubeni Corp. - на 3,9%, автопроизводителей Toyota Motor и Mazda Motor Corp. - на 3,8% и 3,1% соответственно.

Цена акций ритейлера Seven & I Holdings упала на 3,8%. Днем ранее компания сообщила о снижении чистой прибыли в четвертом финансовом квартале (декабрь-февраль) на 26% - до 35,8 млрд иен ($289,2 млн). Между тем выручка подскочила на 75% и достигла 2,6 трлн иен. Оба показателя превысили прогноз.

Стоимость крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing также снижается (-0,4%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 мск увеличился на 0,6%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,3%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют бумаги производителя спортивных товаров Anta Sports Products Ltd. (-5,9%), выпускающей чипы AAC Technologies Holdings Inc. (-3,6%), а также интернет-компаний JD.com Inc. (-3,2%), Meituan (-3%), Alibaba Group Holding Ltd. (-2,7%).

Между тем повышается цена акций девелоперов China Overseas Land & Investment Ltd. (+3,3%) и Country Garden Holdings Co. (+2,8%), производителя компьютеров Lenovo (+2,7%) и нефтяной CNOOC (+2,6%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:77 мск вырос на 0,1%.

В лидерах роста акции химических компаний, в том числе Hannong Chemicals Inc. (+12,5%) и POSCO Chemical Co. (+12,1%).

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,15%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился на 0,5%.

Лидерами повышения котировок стали акции добывающих компаний, в том числе Paladin Energy Ltd. (+14,1%), Gold Road Resources Ltd. (+4,7%), Whitehaven Coal Ltd. (+3,9%).

При этом бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали на 1,7% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть умеренно снижаются утром в пятницу, до этого котировки завершили в минусе три сессии подряд на ожиданиях высвобождения топлива из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:04 мск в пятницу составляет $99,99 за баррель, что на $0,59 (0,59%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов накануне эти контракты подешевели на $0,49 (0,5%), до $100,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $95,73 за баррель, что на $0,3 (0,31%) ниже итогового значения предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,2 (0,2%), до $96,03 за баррель.

Как сообщалось, участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

"Это больше, чем 30-50 млн баррелей, о которых говорил (президент США Джо) Байден, - отметил старший аналитик ING Уоррен Паттерсон. - Это значительные объемы, но они все же меньше, чем ожидаемые потери около 2 млн баррелей в сутки российской нефти".

Другим негативным фактором для нефтяного рынка стала вспышка коронавируса в Китае, где в сутки фиксируется более 20 тыс. новых заражений. Это приводит к снижению прогнозов спроса в стране, отметил управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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