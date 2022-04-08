Весьма вероятен переход котировок нефти в диапазон $90-100/барр. - ПСБ

Весьма вероятен переход котировок нефти марки Brent в торговый диапазон $90-100 за баррель, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Поступательное усиление позиций доллара и отраслевой новостной поток в целом способствуют сохранению тенденции к фиксации прибыли на рынке нефти, отмечает эксперт.

"Утром пятницы нефтяные котировки продолжают инерционно умеренно снижаться, фьючерс на нефть марки Brent удерживается вблизи $100 за баррель, предпринимая неактивные попытки уйти ниже. Технически рынок по-прежнему смотрится уязвимо. Риск переход котировок в более низкий ценовой диапазон, $90-100 за баррель, остается высоким", - указывает Локтюхов в комментарии ПСБ.

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