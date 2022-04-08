Индексу Мосбиржи надо закрепиться выше 2800п для продолжения роста - BCS Express

Индексу Мосбиржи необходимо закрепиться выше 2800 пунктов для продолжения роста, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Торговая активность участников на российском рынке акций начала снижаться. В четверг в бумагах индекса Мосбиржи наторговали на 33,6 млрд руб., и это на 45% ниже средних значений за период после возобновления торгов. Вероятность сохранения относительно невысоких оборотов остается достаточно высокой, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Индекс Мосбиржи накануне колебался в диапазоне 2600-2650 пунктов. Рыночная волатильность начала постепенно снижаться. По индексу Мосбиржи сохраняется фаза "боковой" консолидации. Для появления сигнала к продолжению роста необходимо закрепление выше 2800 пунктов. Снизу зона торможения может быть расположена около 2500-2600 пунктов".

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