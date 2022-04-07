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07 апреля 2022 года 19:52

Рубль закрыл торги вблизи максимумов за несколько недель на снижении опасений качественно более серьезного ужесточения санкций

Москва. 7 апреля. Доллар США и евро лишь слегка отошли от минимальных отметок за несколько недель на "Московской бирже" на закрытие торгов четверга, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне относительной стабилизации новостного потока на тему военной операции на Украине и уменьшения опасений качественно более серьезного ужесточения санкционного давления.

Курс доллара США составил 75,75 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,95 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар опускался ниже 75 руб. впервые с 16 февраля. Евро к этому моменту стоил 81,45 руб./EUR1, подешевев на 5,55 рубля. Ранее евро опускался ниже 81 руб. впервые с 27 октября 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,67 рубля - до 78,32 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно вырос к доллару и евро к закрытию торгов четверга на фоне относительной стабилизации и отсутствия принципиально нового ухудшения новостного потока на тему санкций и военной операции на Украине. Санкции преимущественно уже учтены в котировках рубля, при этом снижение ликвидности рынка под их воздействием, а также жесткий валютный контроль со стороны ЦБ РФ заметно ограничивают возможности рыночного курсообразования рубля и к доллару, и к евро.

Минфин РФ и Банк России вместе выработают меры, чтобы курс рубля был более прогнозируемым и менее волатильным, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов в Госдуме. "Сейчас будем вместе вырабатывать меры по тому, чтобы курс был также прогнозируем и был менее волатильный", - сказал Силуанов.

Минфин также координирует усилия с ЦБ в мерах по сдерживанию цен, добавил министр. "Мы оцениваем в этом году бюджет еще и с точки зрения влияния на денежное предложение, чтобы, несмотря на возросшие доходы, (объем расходов влияет на спрос государственный), и объемы этого спроса должны соответствовать денежно-кредитной политике ЦБ. Мы очень тесно взаимодействуем с ЦБ по координации усилий сдерживания цен", - заявил Силуанов.

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, в том числе в сферу энергетики, говорится в заявлении G7, распространенном в четверг. В нем также отмечается, что страны G7 продолжат "отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы" и принимать ограничительные меры против представителей "российских элит и их родственников". В заявлении также говорится о готовности G7 принимать дальнейшие меры против ВПК России.

Сенаторы США большинством голосов поддержали инициативу о лишении России и Белоруссии статуса наибольшего благоприятствования в торговле, сообщают в четверг американские СМИ. Ожидается, что в дальнейшем эту инициативу должен будет утвердить президент США Джо Байден.

Пятый санкционный пакет в отношении России может быть обнародован уже в четверг или в пятницу, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый санкционный пакет.

"Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (сегодня речь пойдет) только об угле, но я думаю, обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он.

Глава МИД Австралии Марис Пейн в четверг заявила о введении санкций против 67 россиян в связи с военной агрессией РФ в Украине. В пресс-релизе, опубликованном на сайте австралийского МИД, сообщается, что, таким образом, Австралия в общей сложности ввела санкции уже в отношении около 600 физических и юридических лиц в связи с военной операцией РФ против Украины.

Украина представила новый проект соглашения, в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Украина представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, причем зафиксированных в документе, под которым стоит подпись главы украинской делегации (Давида) Арахамии", - сказал он в четверг.

По словам министра, "в стамбульском документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь". "Во вчерашнем же проекте эта четкая констатация отсутствует. Вместо нее предлагаются размытые формулировки о некоем "эффективном контроле", причем по состоянию на 23 февраля", - отметил Лавров.

"Несмотря на все провокации, российская делегация продолжит переговорный процесс, продвигая наш проект соглашения, в котором четко и в полном объеме изложены все наши изначальные ключевые позиции и требования", - заявил Лавров.

Цены на нефть начали снижаться вечером в четверг, продолжив начавшееся накануне падение.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК дешевеют на 2% - до $99,05 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 1,88% - до $94,42 за баррель.

Накануне обе марки упали в цене более чем на 5% на данных о неожиданном росте запасов топлива в США и новости о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА).

Как сообщалось, накануне участники МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

"Укрепление национальной валюты проходит, несмотря на сохранение геополитических рисков, в результате чего пара "доллар-рубль" вернулась к уровням середины февраля. Это может говорить о том, что предпринятые регуляторные меры как минимум временно нивелировали влияние санкций и смогли успокоить панические настроения на валютном рынке. При этом, на наш взгляд, текущие котировки американской валюты не соответствуют сложившимся рискам. Более логичным в текущий момент выглядит переход доллара к росту и его восстановление в район 90-100 рублей, что позволит учесть влияние экономических изменений, произошедших в последние полтора месяца", - полагает главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич.

"Российская валюта не только воздержалась от падения, но и выросла после оглашения новых санкций Запада. Причина такой реакции во многом таится в том, что, во-первых, игроки уже были готовы к дополнительным рестрикциям, которые были анонсированы ранее, а во-вторых, сам факт введения новых санкций дает отсрочку послаблениям валютного регулирования Центробанком, что сейчас дает основную поддержку "россиянину". В-третьих, на полный отказ от российских энергоносителей, несмотря на давление Вашингтона, ЕС пока не решается. (. . .) При этом важно помнить, что фундаментальные реалии не оправдывают столь крепкие позиции рубля, у которого нет предпосылок для стабилизации на текущих или более высоких уровнях. Иными словами, доллар вряд ли надолго задержится под отметкой 80 руб., даже если в ближайшее время котировки покажут стремление к уровню 70 руб.", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Объявленный на этой неделе новый пакет антироссийских санкций США и ЕС не затрагивает основные поставки сырья из России, как и предыдущие меры, что в целом позитивно воспринимается участниками нашего рынка. Это оказывает поддержку рублевым активам. Для рубля дополнительным фактором укрепления служит дисбаланс, вызванный отсутствием многих крупных участников валютного рынка, в основном покупателей инвалюты. Это обусловлено мерами ЦБ и властей, направленных на стабилизацию курса рубля и финансово-экономической системы, которые реализовали в ответ на жесткие санкции", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 8 апреля на 6,3415 рубля, до 76,2547 руб./$1, и уменьшил курс евро на 7,3068 рубля, до 83,293 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в четверг на 6,4129 рубля по отношению к среде и составил 76,1677 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 5,9991 рубля и составил 76,1432 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 31,5 млн, из которых $869,989 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 161,511 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 7,8177 рубля, до 82,2185 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 7,537 рубля, до 82,0824 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 70,556 млн, из которых EUR433,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR637,319 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов не изменились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 19,88% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на отметке 20,23% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях среды - 21,79%, 22,71% и 23,08% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
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