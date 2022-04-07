Цены "длинных" евробондов РФ подросли, котировки остальных бумаг упали в четверг на сообщениях о новых санкциях

Москва. 7 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций подросли в четверг после заметного падения накануне, в то время как котировки остальных бумаг продолжили снижаться на новостях о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене в ожидании скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом США, но более скромными темпами, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 1,8%, до 21,96% от номинала (их доходность снизилась на 46 базисных пунктов - до 27,14% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подорожали на 1,1%, до 22,52% от номинала (их доходность снизилась на 26 базисных пунктов - до 25,68% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 7,8%, до 19,97% от номинала (их доходность выросла на 3,3 процентного пункта - до 56,75% годовых), с погашением в 2027 году - на 4,3%, до 18,62% от номинала (доходность выросла на 1,5 процентного пункта - до 47,84% годовых), с погашением в 2029 году - на 10%, до 16,16% от номинала (доходность выросла на 3 процентных пункта - до 43% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году потерял в цене 1,7%, подешевев до 25,8% от номинала (их доходность выросла на 2,9 процентного пункта - до 134% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась за день на 7,1%, составив 24,02% от номинала (их доходность выросла на 14,2 процентного пункта - до 146% годовых).

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, говорится в заявлении G7, распространенном в четверг. "Мы (лидеры G7 - ИФ) запрещаем новые инвестиции в ключевые сферы российской экономики, в том числе в сферу энергетики", - указано в заявлении глав государств и правительств "группы семи". В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы". "Мы будем усиливать давление, в том числе вводя дополнительные санкции против госкомпаний", - говорится в заявлении.

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (речь - ИФ) только об угле, но я думаю, что (соответствующее - ИФ) обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он. "Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.

Вместе с тем премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что инициаторы санкционного давления на Россию планировали за несколько дней уничтожить экономику страны, но у них ничего не вышло. "Все это было тщательно спланировано. Авторы этой стратегии рассчитывали, что санкционный шторм за несколько дней разрушит нашу экономику. Их сценарий не сбылся", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Премьер отметил, что российская финансовая система устояла, а правительство и ЦБ, находящиеся в постоянном контакте с президентом, сумели не допустить ее коллапса и сохранить доверие граждан к ней. "Платежи внутри страны идут без перебоев. Стабилизируется фондовый рынок и курс рубля", - сказал Мишустин. "Вряд ли какое-либо другое государство могло бы с этим справиться. Мы же - выстояли", - подчеркнул он.

Премьер обратил внимание, что в отношении России "делается все возможное, чтобы разогнать инфляцию, создать дефицит потребительских товаров и в конечном итоге - социальную напряженность". Он указал и на политическое давление, которое оказывается на глобальные компании, вложившие в российские проекты миллиарды долларов, а также время и силы. "Прерываются логистические цепочки, ограничиваются поставки высокотехнологичного импорта. Остановлено авиасообщение, и сделана попытка лишить нас самолетов. Ограничен экспорт наших товаров во многие страны", - продолжил глава правительства.