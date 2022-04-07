Рынок акций РФ в четверг вырос на санкционных новостях, лидировали Сбербанк и ВТБ

Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ; индекс Мосбиржи превысил 2635 пунктов, а индекс РТС поднялся в район 1100 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги Сбербанка и ВТБ, несмотря на пессимистичные дивидендные новости.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2635,39 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1092,41 пункта (+5,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,2%.

Доллар упал до 75,96 рубля (-3,74 рубля), минимум сделок составил 74,26 руб./$1 (минимум с 10 февраля).

Подорожали акции Сбербанка (+4,2% и +1,9% "префы"), ВТБ (+3,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+3,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Московской биржи" (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Подешевели акции Polymetal (MOEX: POLY) (-3,8%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Минфин РФ предложит госбанкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год, заявил журналистам в Госдуме министр финансов Антон Силуанов.

Крупнейшие банки с госучастием - Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ - до попадания в санкционные списки западных стран планировали направить на дивиденды 50% от чистой прибыли за 2021 год.

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого проходит в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, пятый санкционный пакет в отношении России может быть оглашен уже в четверг или в пятницу.

Тем временем, европейские депутаты в резолюции, принятой в четверг на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, потребовали в ответ на последние события на Украине дополнительных санкций в отношении РФ, в частности, включающих полное эмбарго на импортируемый из России газ.

Лидеры стран "группы семи" приняли решение запретить новые инвестиции в "ключевые сферы" российской экономики, в том числе в сферу энергетики, говорится в заявлении G7, распространенном в четверг. В нем также отмечается, что страны G7 "продолжат отсоединять российские банки от глобальной финансовой системы".

Накануне Белый дом анонсировал включение в SDN List Сбербанка и Альфа-банка, что приведет к заморозке всех их активов, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними. Генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает завершение сделок со Сбербанком до 13 апреля, аналогичная лицензия для Альфа-банка действует до 6 мая.

Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Великобритания в среду также ввела санкции, в которые попала группа бизнесменов и банков из России (Сбербанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM)).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в четверг, что Россия, несмотря на все провокации, продолжит переговоры с украинской стороной. По его словам, Украина представила новый проект соглашения, в России усматривают в нем отход от договоренностей, достигнутых в Стамбуле, где украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь. Украина предлагает обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече президентов двух стран, нагромождение новых условий неприемлемо, отметил Лавров.

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в лидерах спроса в четверг выступил финансовый сектор, который ранее заметно снижался, также лучше рынка выглядел транспортный сектор. Внешний фон смешанный, но геополитический фактор снова напоминает о себе, что может сократить активность покупок рисковых активов.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, новые западные санкции не затронули основные поставки сырья из России, что было позитивно воспринято инвесторами. С другой стороны, активное укрепление рубля продолжило сдерживать динамику акций сырьевых экспортеров.

На мировые площадки между тем продолжает давить "ястребиный" настрой ФРС в отношении темпов нормализации денежно-кредитной политики. В то же время стоимость нефти Brent откатилась ниже $100 за баррель на фоне анонсированных планов США и союзников по МЭА вывести на рынок дополнительные объемы сырья из своих резервов. Охлаждение сырьевых цен рассматривается в контексте снижения проинфляционных рисков.

В конце недели снизить активность покупателей на российском рынке может фактор пятницы, индекс МосБиржи будет консолидироваться вблизи достигнутых уровней, в коридоре 2570-2720 пунктов. В фокусе внимания инвесторов останутся геополитические новости, в частности, сигналы с переговорного процесса по деэскалации конфликта на Украине, а также курсовая динамика рубля и сырьевые цены, полагает эксперт.

По словам руководителя отдела управление акциями УК "Первая" Евгения Линчика, нерезиденты по-прежнему не участвуют в торгах акциями на "Мосбирже", также сохраняется запрет на короткие продажи для клиентов брокеров. В ближайшее время ожидается смешанная динамика индексов, при этом волатильный ход торгов сохранится.

Протоколы мартовского заседания FOMC подтвердили планы активного ужесточения денежно-кредитной политики. ФРС США планирует начать сокращение баланса на $95 млрд в месяц с потенциальным увеличением темпа в ближайшие 3 месяца - быстрее, чем предполагалось ранее, а ставки могут повышаться сразу на 0,5 п.п. для борьбы с инфляцией, которая в феврале ускорилась до 40-летнего максимума в 7,9%. На этом фоне интерес к рисковым активам может снизиться.

Высокие нефтяные котировки также выступают благоприятным фактором поддержки рублю, несмотря на умеренное снижение котировок нефти марки Brent. Давление на нефтяные котировки оказывает решение США и участников МЭА о продаже нефти из стратегических резервов, отмечает Линчик.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ возобновил рост на фоне проблем с принятием очередного санкционного пакета в Европе. Участники Евросоюза так и не смогли договориться о блокировке поставок российского угля, так как против любых энергетических ограничений выступает Венгрия. Впрочем, также подобными планами обеспокоена Германия. Вопрос по углю отложен до середины августа, когда станут понятны перспективы снабжения Европы на отопительный сезон. На российском рынке дорожают сильно перепроданные накануне акции банков, что также может свидетельствовать о покупках на средства ФНБ.

По поводу золотодобывающих компаний можно говорить лишь об относительной перекупленности бумаг, но в условиях относительно крепкого рубля и покупки золота Центробанком по фиксированной цене 5 тыс. рублей за грамм у золотодобывающих компаний работает модель, в рамках которой они могут получать более высокую выручку от продаж внутри России, чем на внешних рынках. Наиболее слабым в четверг выглядит сектор химии и нефтехимии, но он вырос с начала года почти на 18% при потерях индекса МосБиржи более 30%.

Отказ Европы от немедленной блокировки поставок российского угля также работает на рубль, поскольку продлевает период относительно высоких и гарантированных объемов экспорта, считает аналитик.

Желание Европы отказаться от российской нефти приводит к росту стоимости танкерных перевозок. Стоимость аренды танкеров класса Aframax выросла за полтора месяца в 3-4 раза на фоне запрета российским судам заходить в европейские порты. Кроме того, нарушение традиционных маршрутов также увеличивает время доставки. По сути, Европа использует танкерные мощности, которые ранее были заняты на поставках в Азию.

В Северной Атлантике ожидается очередной год повышенной ураганной активности. Специалисты AccuWeather прогнозируют 16-20 тропических штормов, из которых 6-8 станут ураганами, а 3-5 превысят третью категорию по шкале Симпсона. На текущий момент стратегические запасы в США находятся на минимуме за 20 лет, что создает угрозу доступности нефти в случае длительного периода остановки добычи в Мексиканском заливе, отмечает Кочетков.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций, также снижаются вечером Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-0,6%) и США (индексы теряют 0,5-0,8%).

"Ястребиные" намерения ФРС усложняют для инвесторов процесс принятия решений в условиях конфликта на Украине, вспышки коронавируса в Китае и повышающейся инфляции, отмечает MarketWatch.

На нефтяном рынке в четверг коррекционный рост сменился вечером новым снижением после существенного отката накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА).

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $98,85 за баррель (-2,2% и -5,2% в среду), майская цена WTI - $94,31 за баррель (-2% и -5,6% накануне).

В четверг трейдеры оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Согласно данным консалтинговой компании Kpler, из-за ограничений в портах у побережья КНР скопились танкеры с порядка 22 млн баррелей нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Сохраняющаяся неопределенность на нефтяном рынке из-за внешних факторов не позволяет говорить о возможном снижении цены на нефть, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, комментируя перспективу сохранения цен на нефть около $100 за баррель до конца года.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Белона" (MOEX: BLNG) (+39,8%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (+27,4%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+16,4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+15,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+10,3%, до 23,5 рубля; максимум дня - 27,5 рубля - пик с сентября 2012 года), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+8,3%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+5,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+5,3%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+4,6%.

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-10%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-9,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-9,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-7%), акции ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-6,7%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (MOEX: NKNC) (-6,5%), расписки GEMC (-6,1%), бумаги ПАО "СПБ Биржа" (SPB: SPBE) (-6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 33,67 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,43 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,04 млрд рублей на акции "Яндекса").