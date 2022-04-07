Акции Merck интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 - BCS Express

Акции Merck & Co. интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 за штуку, полагает аналитик BCS Express Никита Покровский.

Эксперт отмечает, у Merck на II и III фазе исследований находится более 100 различных программ. Речь идет не только о новых препаратах, но и расширении вариантов применения текущих. У корпорации на III фазе исследований находится 28 программ, то есть чисто статистически в ближайшие годы может быть одобрено около 10 новых.

Еще одним, на взгляд Покровского, особо важным сегментом в ближайшие годы станет направление препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам менеджмента, в районе 2030-х выручка сегмента может достичь $10 млрд.

"Если рассмотреть Merck по темпам роста финансовых показателей, прибыльности, базовым мультипликаторам и потенциалу роста по мнению аналитиков, то можно увидеть, что акции выглядят одними из лучших в секторе, - отмечает аналитик. - Менеджмент ожидает, что по итогам 2022г выручка составит в диапазоне $56,1-57,6 млрд, что будет означать рост 17% г/г. Средний рост выручки в следующие пять лет аналитиками ожидается на уровне 5-6% г/г, а прибыли в районе 10% г/г., но итоговые показатели могут оказаться выше".

Эксперт инвесткомпании указывает на следующие позитивные для акций компании факторы:

- Портфель с будущим мировым лидером по размеру продаж и защитой патента до 2028г, что будет означать стабильно высокие будущие денежные потоки. При этом у ключевых конкурентов патенты на их блокбастеры истекают в 2024-2026гг.

-Хорошие второстепенные препараты с потенциалом продолжения увеличения роста продаж.

- Одни из самых высоких расходов на R&D в секторе за последние годы. Серьезный набор потенциальных кандидатов. Вероятное расширения портфеля в ключевых направлениях, таких как сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ-инфекции.

- Отсутствие финансовых затруднений и возможности для проведения необходимых M&A сделок.

- Одни из лучших показателей мультипликаторов в секторе. Наличие серьезного потенциала для роста с точки зрения расчета модели дисконтированного денежного потока.

- Один из лучших размеров дивидендов в секторе - 3,4%.

"Техническая картина на месячных и недельных графиках находится на стороне роста, - констатирует стратег BCS Express. - Интересной могла бы быть покупка в диапазоне $81-85 со среднесрочной целью как минимум в районе $97-103. В случае начала серьезной распродажи на рынке и сохранении темпов роста продаж препаратов корпорации, рекомендую рассматривать акции Merck как одни из лучших для долгосрочного инвестирования в секторе на ближайшие 5 лет".

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