.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Акции Merck интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 - BCS Express
.
07 апреля 2022 года 19:01
Акции Merck интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 - BCS Express
Акции Merck & Co. интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 за штуку, полагает аналитик BCS Express Никита Покровский. Эксперт отмечает, у Merck на II и III фазе исследований находится более 100 различных программ. Речь идет не только о новых препаратах, но и расширении вариантов применения текущих. У корпорации на III фазе исследований находится 28 программ, то есть чисто статистически в ближайшие годы может быть одобрено около 10 новых. Еще одним, на взгляд Покровского, особо важным сегментом в ближайшие годы станет направление препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. По словам менеджмента, в районе 2030-х выручка сегмента может достичь $10 млрд. "Если рассмотреть Merck по темпам роста финансовых показателей, прибыльности, базовым мультипликаторам и потенциалу роста по мнению аналитиков, то можно увидеть, что акции выглядят одними из лучших в секторе, - отмечает аналитик. - Менеджмент ожидает, что по итогам 2022г выручка составит в диапазоне $56,1-57,6 млрд, что будет означать рост 17% г/г. Средний рост выручки в следующие пять лет аналитиками ожидается на уровне 5-6% г/г, а прибыли в районе 10% г/г., но итоговые показатели могут оказаться выше". Эксперт инвесткомпании указывает на следующие позитивные для акций компании факторы: - Портфель с будущим мировым лидером по размеру продаж и защитой патента до 2028г, что будет означать стабильно высокие будущие денежные потоки. При этом у ключевых конкурентов патенты на их блокбастеры истекают в 2024-2026гг. -Хорошие второстепенные препараты с потенциалом продолжения увеличения роста продаж. - Одни из самых высоких расходов на R&D в секторе за последние годы. Серьезный набор потенциальных кандидатов. Вероятное расширения портфеля в ключевых направлениях, таких как сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ-инфекции. - Отсутствие финансовых затруднений и возможности для проведения необходимых M&A сделок. - Одни из лучших показателей мультипликаторов в секторе. Наличие серьезного потенциала для роста с точки зрения расчета модели дисконтированного денежного потока. - Один из лучших размеров дивидендов в секторе - 3,4%. "Техническая картина на месячных и недельных графиках находится на стороне роста, - констатирует стратег BCS Express. - Интересной могла бы быть покупка в диапазоне $81-85 со среднесрочной целью как минимум в районе $97-103. В случае начала серьезной распродажи на рынке и сохранении темпов роста продаж препаратов корпорации, рекомендую рассматривать акции Merck как одни из лучших для долгосрочного инвестирования в секторе на ближайшие 5 лет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
07 апреля 2022 года 19:52
Рубль закрыл торги вблизи максимумов за несколько недель на снижении опасений качественно более серьезного ужесточения санкций
Москва. 7 апреля. Доллар США и евро лишь слегка отошли от минимальных отметок за несколько недель на "Московской бирже" на закрытие торгов четверга, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне относительной стабилизации новостного потока на тему военной операции на Украине и уменьшения опасений качественно более серьезного ужесточения санкционного давления. читать дальше
.07 апреля 2022 года 19:27
Цены "длинных" евробондов РФ подросли, котировки остальных бумаг упали в четверг на сообщениях о новых санкциях
Москва. 7 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций подросли в четверг после заметного падения накануне, в то время как котировки остальных бумаг продолжили снижаться на новостях о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене в ожидании скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом США, но более скромными темпами, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 апреля 2022 года 19:17
Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ; индекс Мосбиржи превысил 2635 пунктов, а индекс РТС поднялся в район 1100 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги Сбербанка и ВТБ, несмотря на пессимистичные дивидендные новости. читать дальше
.07 апреля 2022 года 18:00
Вероятен рост цены акций Rivian в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Rivian с начала текущего года упали более чем на 60%. Мы считаем, что повышение ключевой ставки ФРС США уже частично учтено в стоимости бумаг компании. При этом... читать дальше
.07 апреля 2022 года 17:38
Существенных драйверов для роста цены бумаг "Системы" в кратко- и среднесрочной перспективе пока нет - "Открытие Инвестиции"
Существенных драйверов для роста котировок бумаг АФК "Система" в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока нет, считает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "АФК "Система" в IV квартале 2021 года нарастила выручку на 16,7%, скорр. OIBDA - на 13%.... читать дальше
.07 апреля 2022 года 17:15
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать ETF на гонконгский индекс Hang Seng с прогнозной ценой 26,5 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "На фоне перетока капитала... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:46
Средняя цена серебра во втором квартале 2022 года составит, вероятно, $24,5 за тройскую унцию, считают аналитики Sber CIB. "Котировки серебра зависят как от инвестиционного спроса, так и от спроса на этот металл в промышленности. По прогнозам Института серебра, поставки металла в 2022 году... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:27
Котировки акций HP Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Berkshire Hathaway сообщила в среду, что приобрела почти 121 миллион акций HP Inc. (примерно 11,4% акций на сумму около $4,2 млрд, исходя из цены акций на момент закрытия в среду).... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:06
"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $1200 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $952, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции Tesla привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, так как ее финансовые... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:46
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Chewy до $64 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Chewy отчиталась за 4К21 чуть хуже ожиданий из-за эффекта высокой базы и... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:24
Средняя цена палладия во втором квартале 2022 года составит $2500 за тройскую унцию, а платины - $1030 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики Sber CIB. Палладий и платина применяются в промышленности, поэтому цены на них зависят не только от инвестиционного спроса, но и от соотношения спроса и... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35,38%, стоп-приказ: 147,2 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.07 апреля 2022 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целевой ценой $345 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $287, потенциальная доходность:20,2%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что ключевой... читать дальше
.07 апреля 2022 года 14:23
"Санкционные" ОФЗ обладают иммунитетом к уходу нерезидентов после снятия ограничений со стороны ЦБ - "Финам"
"Санкционные" ОФЗ обладают определенным иммунитетом к неминуемому закрытию позиций иностранными инвесторами после снятия с них ограничений со стороны ЦБ РФ, полагает аналитик "Финама" Алексей Ковалев. "Есть основания полагать, что практически весь основной негатив для рынка российских рублевых... читать дальше
.07 апреля 2022 года 14:02
Котировки нефтяных фьючерсов закончат торги четверга выше уровня $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов, скорее всего, закончат торги четверга выше уровня $100 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent упали в среду на 5,22% до $101,07/барр., хоть и в течение дня они превышали $108/барр. Давление на котировки усилили... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.