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Главная / Мнения аналитиков / Снижение дефицита полупроводников вернет котировки палладия к уровню $2500/унц. к середине 2023г - "Атон"
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07 апреля 2022 года 18:31
Снижение дефицита полупроводников вернет котировки палладия к уровню $2500/унц. к середине 2023г - "Атон"
Снижение дефицита полупроводников вернет котировки палладия к уровню $2500 за тройскую унцию к середине 2023 года, отмечается в обзоре инвестиционной компании "Атон". "Спрос на металл по-прежнему ограничивают проблемы в автомобильной промышленности и сохраняющийся дефицит полупроводников, - пишут аналитики. - На наш взгляд, в 2022г дефицит металла составит 0,1-0,2 млн унций (против 0,2 млн унций в 2021г), если не возникнет перебоев с поставками из России, на которую приходится 40% мирового объема производства. Мы считаем, что и для производителей, и для потребителей комфортным является уровень цен в $2000 за унцию - скачок цен до $3000 за унцию, на наш взгляд, стимулировал усилия по замещению металла. Около 80% палладия используется в автомобильных катализаторах, и ожидаемые перебои в производстве автомобилей серьезно отразятся на уровне спроса на металл". Рынки сходятся во мнении, что дефицит полупроводников должен уменьшиться примерно через год, что, по мнению экспертов "Атона", должно вернуть стоимость палладия к отметке $2500 за унцию к середине 2023г. "Мы ожидаем восстановления объемов выпуска в ЮАР и России на фоне сокращения запасов в текущем производстве. В долгосрочной перспективе спрос на палладий будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автопроме, а также общим ростом мировых продаж автомобилей. Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием (из расчета 4-8 унций палладия на каждую унцию родия)", - прогнозируют стратеги инвесткомпании. Аналитики "Атона" считают, что электрификация в автопроме ставит под угрозу перспективы спроса на палладий, который широко используется в гибридных, но не чисто электрических моделях. Более быстрая, чем сейчас ожидается, переориентация отрасли на выпуск чисто электрических автомобилей представляет, по их мнению, серьезный риск для долгосрочной позитивной динамики рынка палладия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РЫНКИ-ПАЛЛАДИЙ-ПРОГНОЗ
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