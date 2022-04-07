Снижение дефицита полупроводников вернет котировки палладия к уровню $2500/унц. к середине 2023г - "Атон"

Снижение дефицита полупроводников вернет котировки палладия к уровню $2500 за тройскую унцию к середине 2023 года, отмечается в обзоре инвестиционной компании "Атон".

"Спрос на металл по-прежнему ограничивают проблемы в автомобильной промышленности и сохраняющийся дефицит полупроводников, - пишут аналитики. - На наш взгляд, в 2022г дефицит металла составит 0,1-0,2 млн унций (против 0,2 млн унций в 2021г), если не возникнет перебоев с поставками из России, на которую приходится 40% мирового объема производства. Мы считаем, что и для производителей, и для потребителей комфортным является уровень цен в $2000 за унцию - скачок цен до $3000 за унцию, на наш взгляд, стимулировал усилия по замещению металла. Около 80% палладия используется в автомобильных катализаторах, и ожидаемые перебои в производстве автомобилей серьезно отразятся на уровне спроса на металл".

Рынки сходятся во мнении, что дефицит полупроводников должен уменьшиться примерно через год, что, по мнению экспертов "Атона", должно вернуть стоимость палладия к отметке $2500 за унцию к середине 2023г.

"Мы ожидаем восстановления объемов выпуска в ЮАР и России на фоне сокращения запасов в текущем производстве. В долгосрочной перспективе спрос на палладий будет поддерживаться ужесточением норм, регламентирующих объемы выбросов CO2 в автопроме, а также общим ростом мировых продаж автомобилей. Риск замещения палладия платиной нивелируется перспективами постепенного замещения более дорогого родия палладием (из расчета 4-8 унций палладия на каждую унцию родия)", - прогнозируют стратеги инвесткомпании.

Аналитики "Атона" считают, что электрификация в автопроме ставит под угрозу перспективы спроса на палладий, который широко используется в гибридных, но не чисто электрических моделях. Более быстрая, чем сейчас ожидается, переориентация отрасли на выпуск чисто электрических автомобилей представляет, по их мнению, серьезный риск для долгосрочной позитивной динамики рынка палладия.

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