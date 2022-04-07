"Финам" рекомендуют покупать ETF на индекс Hang Seng с прогнозной ценой HKD26,5

Аналитики "Финама" рекомендуют покупать ETF на гонконгский индекс Hang Seng с прогнозной ценой 26,5 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"На фоне перетока капитала из облигаций китайские акции могут получить свою долю средств на фоне их низкой цены в контексте оценки, позитивных ожиданий по экономике и последних сигналов от правительства о поддержке финансовых рынков. Крупные компании - Alibaba, Xiaomi - стали объявлять о крупных программах buyback, чтобы улучшить свой биржевой имидж. Эти факторы создают предпосылки для разворота годового "медвежьего" тренда. Консенсус Bloomberg по росту гонконгского индекса Hang Seng составляет 35%, в условиях геополитического напряжения мы ориентируемся на 20%", - отмечает руководитель отдела анализа акций Наталия Малых.

ETF отслеживает гонконгский индекс Hang Seng, который является "бенчмарком" китайских акций на бирже Гонконга и включает в себя 64 самых крупных и ликвидных акций HKEX c суммарной капитализацией 22 трлн HKD. Около ? индекса приходится на финансовый сектор (38%), технологии (25%) и потребление (12%).

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