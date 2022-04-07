Средняя цена серебра во 2К22 составит, вероятно, $24,5/унц. - Sber CIB

Средняя цена серебра во втором квартале 2022 года составит, вероятно, $24,5 за тройскую унцию, считают аналитики Sber CIB.

"Котировки серебра зависят как от инвестиционного спроса, так и от спроса на этот металл в промышленности. По прогнозам Института серебра, поставки металла в 2022 году увеличатся на 7%. Мексика, Перу, Чили и Австралия, лидирующие по уровню производства серебра, вероятно, продолжат наращивать добычу. Но основные потребители этого металла - Китай и Япония - в ближайшие месяцы, возможно, будут закупать его в меньших объёмах. В Китае это может быть связано с распространением коронавируса, требующим новых карантинных мер, а также с общим замедлением экономического роста. Япония же по-прежнему испытывает проблемы из-за нарушения цепочек поставок. По оценкам аналитиков, средняя цена серебра во втором квартале 2022 года составит $24,5 за унцию", - говорится в комментарии инвестбанка.

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