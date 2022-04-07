BCS Express снизил прогнозную цену акций Chewy до $64

Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Chewy до $64 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Компания Chewy отчиталась за 4К21 чуть хуже ожиданий из-за эффекта высокой базы и сбоев в цепочке поставок и дефицита рабочей силы. Также компания объявила о запуске программы лояльности и внутриплатформенной рекламы. Мы оцениваем отчет умеренно негативно, так как замедление роста числа новых клиентов хотя и приостановилось, но результатов пока нет (ожидаются в 1П22). Снижаем целевую цену до $64 (потенциал роста составляет 41%) на фоне ухудшения прогнозной маржинальности по EBIT марже с 10% до 7,5%, рекомендация - "покупать". Дополнительный потенциал, не заложенный в оценку, может присутствовать в уверенном росте в сегменте страхования, медицины, а также выходе на рынки других стран, кроме США", - отмечают эксперты.

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