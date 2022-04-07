Средняя цена палладия во 2К22 составит, скорее всего, $2500/унц., платины - $1030/унц. - Sber CIB

Средняя цена палладия во втором квартале 2022 года составит $2500 за тройскую унцию, а платины - $1030 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики Sber CIB.

Палладий и платина применяются в промышленности, поэтому цены на них зависят не только от инвестиционного спроса, но и от соотношения спроса и предложения, отмечают эксперты инвестбанка. "В марте цены на палладий и платину поднимались до максимальных $3440 и $1155 за тройскую унцию соответственно из-за опасений по поводу санкций против "Норникеля". Компания производит 40% всего мирового объёма палладия и около 10% платины. Ограничения на экспорт металлов введено не было, но возникли проблемы с транспортировкой сырья в Европу, так как европейское небо закрыто для российской авиации", - указывают аналитики.

Спрос на палладий и платину также находится под давлением, констатируют эксперты. "Эти металлы применяются в основном при производстве катализаторов для автомобилей, но в автомобилестроении сейчас наблюдается нехватка микросхем. Возможно, к концу второго квартала 2022 года производство автомобилей и, соответственно, спрос на металлы нормализуются. Впрочем, к тому времени опасения относительно санкций, которые могут затронуть поставки, также ослабнут", - отмечают в Sber CIB.

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