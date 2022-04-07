"Финам" открыл торговую идею: покупать акции НЛМК с целью 220 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35,38%, стоп-приказ: 147,2 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты полагают, что с учетом того, что последний пакет санкций не затронул стальные слябы (23% прокатной мощности "НЛМК"), которые компания поставляет для Бельгии и Дании, введение санкций маловероятно.

"С технической точки зрения в текущий момент наблюдается остановка падения. Есть вероятность отскока на повышенной волатильности. При покупке на 10% от портфеля и постановке стоп-приказа на уровне 147,2 руб. риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,76", - указывают аналитики "Финама".

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) - российский металлургический комбинат, расположенный в Левобережном районе Липецка. Крупнейший сталелитейный комбинат в стране и 17-й в мире по объемам производства.

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