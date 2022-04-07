"Санкционные" ОФЗ обладают иммунитетом к уходу нерезидентов после снятия ограничений со стороны ЦБ - "Финам"

Серия 26237 26238 26239 26240 52004 ISIN RU000A1038Z7 RU000A1038V6 RU000A103901 RU000A103BR0 RU000A103MX5 Погашение 14.03.2029 15.05.2041 23.07.2031 30.07.2036 17.03.2032 Тип бумаги Фиксированный купон Фиксированный купон Фиксированный купон Фиксированный купон С привязкой к инфляции Купон 6,7% 7,1% 6,9% 7,0% 2,5% Объем в обращении 351 млрд руб. 126 млрд руб. 435 млрд руб. 219 млрд руб. 44 млрд руб. Цена, % от номинала 76,1 66,0 72,8 68,0 100,0 Доходность 12,2% 11,9% 12,1% 11,9% 2,5%

"Санкционные" ОФЗ обладают определенным иммунитетом к неминуемому закрытию позиций иностранными инвесторами после снятия с них ограничений со стороны ЦБ РФ, полагает аналитик "Финама" Алексей Ковалев. "Есть основания полагать, что практически весь основной негатив для рынка российских рублевых облигаций, по-видимому, уже позади. "Практически" - так как остался еще потенциально сильно негативный фактор, связанный с нерезидентами. Дело в том, что пока им запрещено продавать российские ценные бумаги и выводить средства из финансовой системы Российской Федерации. Тем не менее, рано или поздно, но нерезидентов, пока запертых в ОФЗ, придется оттуда "выпускать". По последним данным, на их долю приходится около 18% рынка. Основная часть портфеля зарубежных инвесторов в ОФЗ (общим объемом 2,8 трлн руб.) сосредоточена в бумагах с погашением от 5 лет и более", - отмечает эксперт инвесткомпании. Если предположить, что нерезиденты в той или иной мере отправятся на выход, как только ЦБ РФ снимет текущие ограничения, то, скорее всего, часть инвесторов предпочтут остаться в бумагах до их погашения, но массового закрытия позиций, по-видимому, не избежать, считает Ковалев. Навес предложения от нерезидентов может вызвать дестабилизацию рынка. Аналитик напоминает, что для того чтобы не запутать инвесторов, Минфин РФ с июня прошлого года (когда начал действовать запрет на участие в аукционах для американцев) стал размещать на первичном рынке только ОФЗ новых серий. Таких выпусков на сегодняшний момент пять: 4 - с фиксированными купонами, один - инфляционный линкер. И хотя нерезиденты потенциально могли покупать эти выпуски на вторичке, по-видимому, их присутствие в качестве держателей данных бумаг не очень значительное. В результате именно данные 5 выпусков, на взгляд Ковалева, и обладают определенным иммунитетом к неминуемому закрытию позиций иностранными инвесторами после снятия с них ограничений со стороны ЦБ РФ. "Таким образом, хотя рынок ОФЗ и демонстрирует признаки восстановления, в силу высокой степени неопределенности потребность в защитных инструментах не ослабевает. К таким инструментам вполне можно отнести и так называемые "санкционные" ОФЗ. В силу значительно меньшего присутствия в них нерезидентов эти ОФЗ обладают определенным иммунитетом к закрытию ими позиций, что, по-видимому, неминуемо после снятия соответствующих ограничений со стороны Банка России. Мы рекомендуем данные выпуски к покупке", - резюмирует эксперт "Финама".Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.