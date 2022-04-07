.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Санкционные" ОФЗ обладают иммунитетом к уходу нерезидентов после снятия ограничений со стороны ЦБ - "Финам"
.
07 апреля 2022 года 14:23
"Санкционные" ОФЗ обладают иммунитетом к уходу нерезидентов после снятия ограничений со стороны ЦБ - "Финам"
"Санкционные" ОФЗ обладают определенным иммунитетом к неминуемому закрытию позиций иностранными инвесторами после снятия с них ограничений со стороны ЦБ РФ, полагает аналитик "Финама" Алексей Ковалев. "Есть основания полагать, что практически весь основной негатив для рынка российских рублевых облигаций, по-видимому, уже позади. "Практически" - так как остался еще потенциально сильно негативный фактор, связанный с нерезидентами. Дело в том, что пока им запрещено продавать российские ценные бумаги и выводить средства из финансовой системы Российской Федерации. Тем не менее, рано или поздно, но нерезидентов, пока запертых в ОФЗ, придется оттуда "выпускать". По последним данным, на их долю приходится около 18% рынка. Основная часть портфеля зарубежных инвесторов в ОФЗ (общим объемом 2,8 трлн руб.) сосредоточена в бумагах с погашением от 5 лет и более", - отмечает эксперт инвесткомпании. Если предположить, что нерезиденты в той или иной мере отправятся на выход, как только ЦБ РФ снимет текущие ограничения, то, скорее всего, часть инвесторов предпочтут остаться в бумагах до их погашения, но массового закрытия позиций, по-видимому, не избежать, считает Ковалев. Навес предложения от нерезидентов может вызвать дестабилизацию рынка. Аналитик напоминает, что для того чтобы не запутать инвесторов, Минфин РФ с июня прошлого года (когда начал действовать запрет на участие в аукционах для американцев) стал размещать на первичном рынке только ОФЗ новых серий. Таких выпусков на сегодняшний момент пять: 4 - с фиксированными купонами, один - инфляционный линкер. И хотя нерезиденты потенциально могли покупать эти выпуски на вторичке, по-видимому, их присутствие в качестве держателей данных бумаг не очень значительное. В результате именно данные 5 выпусков, на взгляд Ковалева, и обладают определенным иммунитетом к неминуемому закрытию позиций иностранными инвесторами после снятия с них ограничений со стороны ЦБ РФ. "Таким образом, хотя рынок ОФЗ и демонстрирует признаки восстановления, в силу высокой степени неопределенности потребность в защитных инструментах не ослабевает. К таким инструментам вполне можно отнести и так называемые "санкционные" ОФЗ. В силу значительно меньшего присутствия в них нерезидентов эти ОФЗ обладают определенным иммунитетом к закрытию ими позиций, что, по-видимому, неминуемо после снятия соответствующих ограничений со стороны Банка России. Мы рекомендуем данные выпуски к покупке", - резюмирует эксперт "Финама".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
|Серия
|26237
|26238
|26239
|26240
|52004
|ISIN
|RU000A1038Z7
|RU000A1038V6
|RU000A103901
|RU000A103BR0
|RU000A103MX5
|Погашение
|14.03.2029
|15.05.2041
|23.07.2031
|30.07.2036
|17.03.2032
|Тип бумаги
|Фиксированный купон
|Фиксированный купон
|Фиксированный купон
|Фиксированный купон
|С привязкой к инфляции
|Купон
|6,7%
|7,1%
|6,9%
|7,0%
|2,5%
|Объем в обращении
|351 млрд руб.
|126 млрд руб.
|435 млрд руб.
|219 млрд руб.
|44 млрд руб.
|Цена, % от номинала
|76,1
|66,0
|72,8
|68,0
|100,0
|Доходность
|12,2%
|11,9%
|12,1%
|11,9%
|2,5%
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
.
07 апреля 2022 года 19:52
Рубль закрыл торги вблизи максимумов за несколько недель на снижении опасений качественно более серьезного ужесточения санкций
Москва. 7 апреля. Доллар США и евро лишь слегка отошли от минимальных отметок за несколько недель на "Московской бирже" на закрытие торгов четверга, рубль уверенно вырос к бивалютной корзине на фоне относительной стабилизации новостного потока на тему военной операции на Украине и уменьшения опасений качественно более серьезного ужесточения санкционного давления. читать дальше
.07 апреля 2022 года 19:27
Цены "длинных" евробондов РФ подросли, котировки остальных бумаг упали в четверг на сообщениях о новых санкциях
Москва. 7 апреля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций подросли в четверг после заметного падения накануне, в то время как котировки остальных бумаг продолжили снижаться на новостях о новых антироссийских санкциях. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также снизились в цене в ожидании скорого ужесточения монетарной политики Федрезервом США, но более скромными темпами, что в итоге привело к заметному расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.07 апреля 2022 года 19:17
Москва. 7 апреля. Рынок акций РФ в четверг вырос на новостях о сложностях с принятием новых западных антироссийских санкций в отношении основных поставок сырья из РФ; индекс Мосбиржи превысил 2635 пунктов, а индекс РТС поднялся в район 1100 пунктов на фоне резкого укрепления рубля, при этом лидировали в росте бумаги Сбербанка и ВТБ, несмотря на пессимистичные дивидендные новости. читать дальше
.07 апреля 2022 года 19:01
Акции Merck & Co. интересны для покупки со среднесрочной целью в диапазоне $97-103 за штуку, полагает аналитик BCS Express Никита Покровский. Эксперт отмечает, у Merck на II и III фазе исследований находится более 100 различных программ. Речь идет не только о новых препаратах, но и расширении... читать дальше
.07 апреля 2022 года 18:00
Вероятен рост цены акций Rivian в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии "Инвестиционного банка Синара". "Котировки акций Rivian с начала текущего года упали более чем на 60%. Мы считаем, что повышение ключевой ставки ФРС США уже частично учтено в стоимости бумаг компании. При этом... читать дальше
.07 апреля 2022 года 17:38
Существенных драйверов для роста цены бумаг "Системы" в кратко- и среднесрочной перспективе пока нет - "Открытие Инвестиции"
Существенных драйверов для роста котировок бумаг АФК "Система" в краткосрочной и среднесрочной перспективе пока нет, считает главный аналитик по российскому рынку "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов. "АФК "Система" в IV квартале 2021 года нарастила выручку на 16,7%, скорр. OIBDA - на 13%.... читать дальше
.07 апреля 2022 года 17:15
Аналитики "Финама" рекомендуют покупать ETF на гонконгский индекс Hang Seng с прогнозной ценой 26,5 гонконгского доллара (HKD) на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 20% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "На фоне перетока капитала... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:46
Средняя цена серебра во втором квартале 2022 года составит, вероятно, $24,5 за тройскую унцию, считают аналитики Sber CIB. "Котировки серебра зависят как от инвестиционного спроса, так и от спроса на этот металл в промышленности. По прогнозам Института серебра, поставки металла в 2022 году... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:27
Котировки акций HP Inc. могут продолжить рост в ближайшее время, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Berkshire Hathaway сообщила в среду, что приобрела почти 121 миллион акций HP Inc. (примерно 11,4% акций на сумму около $4,2 млрд, исходя из цены акций на момент закрытия в среду).... читать дальше
.07 апреля 2022 года 16:06
"Фридом Финанс" открыл торговую идею "покупать акции Tesla с целью $1200 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, стоп-приказ: $952, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции Tesla привлекательны для вложений в краткосрочной перспективе, так как ее финансовые... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:46
Аналитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Chewy до $64 за штуку, что предполагает потенциал роста 41% от текущего уровня, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Компания Chewy отчиталась за 4К21 чуть хуже ожиданий из-за эффекта высокой базы и... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:24
Средняя цена палладия во втором квартале 2022 года составит $2500 за тройскую унцию, а платины - $1030 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики Sber CIB. Палладий и платина применяются в промышленности, поэтому цены на них зависят не только от инвестиционного спроса, но и от соотношения спроса и... читать дальше
.07 апреля 2022 года 15:05
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Новолипецкого металлургического комбината" (НЛМК) с целью 220 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35,38%, стоп-приказ: 147,2 рублей, говорится в комментарии инвестиционной... читать дальше
.07 апреля 2022 года 14:45
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Eli Lilly and Co. с целевой ценой $345 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: $287, потенциальная доходность:20,2%, стоп-приказ: $275, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты указывают, что ключевой... читать дальше
.07 апреля 2022 года 14:02
Котировки нефтяных фьючерсов закончат торги четверга выше уровня $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"
Котировки нефтяных фьючерсов, скорее всего, закончат торги четверга выше уровня $100 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Фьючерсы на нефть марки Brent упали в среду на 5,22% до $101,07/барр., хоть и в течение дня они превышали $108/барр. Давление на котировки усилили... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.