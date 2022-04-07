Котировки нефтяных фьючерсов закончат торги четверга выше уровня $100/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов, скорее всего, закончат торги четверга выше уровня $100 за баррель Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent упали в среду на 5,22% до $101,07/барр., хоть и в течение дня они превышали $108/барр. Давление на котировки усилили недельные данные по запасам от Минэнерго США. Они свидетельствовали о росте запасов нефти за неделю на 2,42 млн барр., в то время как ожидалось их снижение на 2,06 млн барр. Дополнительный негатив на нефтяном рынке был связан с заявлениями стран членов Международного энергетического агентства (МЭА). Так, они заявили о планах по продаже 60 млн барр. из нефтяных резервов в дополнении к 180 млн барр. со стороны США. В четверг фьючерсы Brent снижаются на 0,20% и торгуются около $100,85/барр. Сейчас на рынке, учитывая последние санкционные новости, опасения перебоев в российских поставках ослабились. На этом фоне сегодня фьючерсы Brent могут на время опуститься ниже $100/барр., хоть и, вероятно, день они закончат выше этого уровня", - пишут эксперты банка.

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