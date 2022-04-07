ЦБР может начать снижение ставки на заседании в апреле - Росбанк

Банк России может начать снижение ключевой ставки по итогам заседания 29 апреля 2022 года, считают аналитики Росбанка.

"Мы полагаем, текущая ценовая динамика в совокупности с успехами рубля на биржевых торгах, а также плодотворными результатами мер финансовой стабильности позволят Банку России приступить к снижению ключевой ставки на апрельском заседании (29 апреля) - оптимальным первым шагом, на наш взгляд, является снижение ключевой ставки на 200 б.п. (до 18% годовых)", - отмечают эксперты.

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