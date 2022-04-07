Среднесрочные ожидания по цене бумаг Ozon в целом осторожно позитивные - BCS Express

Среднесрочные ожидания по котировкам бумаг Ozon в целом осторожно позитивные, хотя и существует высокая степень неопределенности, сообщается в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева.

"Ozon опубликовал предварительные финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 год. Они вышли в рамках трендов последних кварталов. Компания продолжает бурно развиваться, выручка демонстрирует близкий к трехзначным темпам рост, хотя и замедлилась относительно 85% г/г в III квартале 2021 года и 80% г/г в IV квартале 2020 года. EBITDA все также страдает из-за инвестиций в развитие, масштабирование бизнеса. Это можно назвать естественной ситуацией для компании на стадии роста. Сокращение свободного денежного потока обусловлено кратным ростом Capex, при этом операционный денежный поток улучшается - тенденция позитивная, - отмечает аналитик инвестиционной компании. - Среднесрочные ожидания по бумагам Ozon осторожно позитивные, хотя есть высокая степень неопределенности из-за влияния на компанию проблем с поставками зарубежных товаров, ростом процентных ставок".

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