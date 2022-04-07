Растет привлекательность золота для россиян - "ВТБ Мои Инвестиции"

Золото становится всё более привлекательным для россиян, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Отмена НДС на слитки повысила интерес к покупке драгметалла. Текущее укрепление рубля делает добавление золота в инвестиционный портфель ещё более привлекательным",- пишут аналитики инвестиционной платформы.

Они отмечают также, что с максимума в начале марта учетная цена золота снизилась на 35% - это соизмеримо с максимальной исторической "просадкой" рублёвой цены золота на протяжении последних 20 лет. Другими словами, статистически сейчас комфортно покупать золото за рубли - риск существенного снижения выглядит невысоким.

"Цена золота снизилась до 5000 ?/г - фиксированного уровня, на котором Банк России будет покупать драгметалл у кредитных организаций до 30 июня. Это означает поддержку ценам со стороны одного из крупнейших покупателей золота в мире", - указывают эксперты.

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