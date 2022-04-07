Рубль демонстрирует небольшие колебания к доллару и евро на старте торгов в ожидании новой информации на санкционную тему

Москва. 7 апреля. Доллар США немного дешевеет, евро почти не меняется на "Московской бирже" в четверг утром, рубль слегка подрастает к бивалютной корзине в ожидании новой информации на санкционную тему.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 79,15-80 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 79,15 руб./$1 (-55 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом составил 87 руб./EUR1 (не изменился к закрытию среды). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,25 коп. к уровню закрытия 6 апреля, до 82,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,4 руб. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,6 руб. ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо меняется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новой информации на санкционную тему. Поддержку рублю оказывает заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый санкционный пакет.

В целом основные санкционные ограничения со стороны западных стран уже учтены в котировках рубля, к тому же основные пары торгуются в условиях жесткого валютного контроля со стороны ЦБ РФ, что вкупе с санкциями заметно ограничивает возможности рыночного курсообразования рубля и к доллару и к евро.

Пятый санкционный пакет в отношении России может быть оглашен уже в четверг или в пятницу, полагает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Сейчас идет пристальное рассмотрение (санкционного - ИФ) списка персоналий и секторов, которые затронут (санкции - ИФ)", - сказал он журналистам в четверг. "Сегодня вечером, самое позднее завтра", - отметил он, отвечая на вопрос, когда может быть опубликован пятый санкционный пакет.

По словам Борреля, эмбарго на закупку нефти из России не входит в пятый санкционный пакет. "Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (сегодня речь пойдет) только об угле, но я думаю, обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он. "Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.

Глава МИД Австралии Марис Пейн в четверг заявила о введении санкций против 67 россиян в связи с событиями на Украине.

"Сегодня я объявляю о дальнейших санкциях - против 67 человек из российской элиты и олигархов", - приводят западные СМИ ее слова, сказанные по прибытии на встречу глав МИД стран - членов НАТО и ее партнеров.

Цены на нефть поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА).

В четверг трейдеры оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Согласно данным консалтинговой компании Kpler, из-за ограничений в портах у побережья КНР скопились танкеры с порядка 22 млн баррелей нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в четверг составляет $102,56 за баррель, что на 1,47% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,66 за баррель, что на 1,49% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как сообщалось, накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.