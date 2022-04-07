Риски временных глубоких просадок индекса S&P 500 очень высокие - BCS Express

Риски временных глубоких просадок индекса S&P 500 в среднесрочной перспективе очень высокие, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"По оценкам членов ФРС, повышение ключевой ставки в ответ на разогнавшуюся инфляцию будет более быстрым. Сейчас консенсус сводится к тому, что на следующем заседании в мае регулятор поднимет ставку сразу на 50 б.п., а к концу года она вырастет до 2,50-2,75%. И даже этого может быть недостаточно. Обозначенное ужесточение денежно-кредитных условий грозит экономике США рецессией, а рынку акций - падением ликвидности, - пишет аналитик инвестиционной компании в комментарии. - В результате среднесрочные риски для индекса S&P 500 остаются высокими. Как минимум, в текущей ситуации не приходится говорить о возврате котировок в сторону исторических максимумов. Наиболее благоприятный вариант - это сохранение фазы широкого "боковика", который наблюдается с осени прошлого года. Но риски временных глубоких просадок все-таки очень высокие".

Также Карпунин обращает внимание, что по мере вымывания ликвидности с долгового рынка каждая новая продажа Treasuries со стороны ФРС будет вызывать все более сильное влияние. В результате доходности к погашению по ним будут расти, а это значит, что начнется переток капитала из акций или же их ждет переоценка вниз до уровня справедливых значений в условиях более высоких ставок, указывает он.

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