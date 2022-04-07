Группа Позитив - интересный игрок на российском IT-рынке - BCS Express

"Группа Позитив" является интересным игроком на российском IT-рынке и пользуется высоким интересом инвесторов, говорится в аналитическом материале BCS Express.

Акции "Группы Позитив" стали одними из немногих, кто продемонстрировал позитивную динамику с начал года и сумевших обновить исторический максимум. 5 апреля в акциях наблюдался самый высокий торговый оборот - более 1,6 млрд руб., это, по мнению аналитиков, показывает высокий интерес инвесторов к деятельности группы.

В конце марта 2022г котировки обновили исторический максимум, чему, на взгляд экспертов BCS Express, способствовали следующие факторы:

- Рост спроса на кибербезопасность из-за участившихся атак.

- Отрасль поддерживается государством.

- "Группа Позитив" - единственный публичный представитель отрасли на нашем рынке.

- Отсутствие продаж со стороны иностранных инвесторов.

- Наличие точек роста для бизнеса.

Эти же факторы могут позитивно сказаться на будущие результаты группы и поддерживать высокую стоимость ее акций, уверены в инвесткомпании.

Также аналитики подчеркивают, что все финансовые цели компании на 2021г были выполнены: Выручка составила 7,1 млрд руб. (+28% г/г), валовая прибыль выросла до 6,2 млрд руб. (+32% г/г), валовая рентабельность составила 88%.

Компания планирует сохранит выплату дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли. Судя по прогнозам, они могут составить 1,5-2,5 млрд руб. или 22,7-37,9 руб. на акцию. По текущим ценам дивидендная доходность варьируется в диапазоне 2,1-3,4%.

"Группа Позитив достаточно интересный игрок на российском IT-рынке и единственный публичный представитель направления кибербезопасности. Результаты и прогнозы компании дают понять, что ее деятельность и продукты востребованы, бизнес диверсифицирован и готов увеличиваться. В первую очередь это достигается благодаря повышенному спросу на кибербезопасность. Дополнительным драйвером выступает уход иностранных компаний, а также поддержка отрасли со стороны государства", - резюмируют стратеги BCS Express.

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