Вероятна консолидация на рынке ОФЗ в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация гособлигаций на текущих уровнях на торгах в четверг, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность ОФЗ выросла на 10-20 б.п. в среду. Негативный настрой задавали новости о введении новых санкций со стороны ЕС и США, а также сказывались опасения снижения нефтяных цен на ожиданиях роспуска резервов развитых стран и риски ускорения инфляции, - отмечает эксперт ПСБ в комментарии. - Укрепление рубля, снижение потребительской активности, меры госрегулирования в ближайшие недели обеспечат дальнейшее замедление темпов инфляции. Однако пока годовые темпы роста цен не стабилизируются, ЦБР вряд ли будет готов к снижению ключевой ставки. Поэтому пока ждем консолидации ОФЗ около достигнутых уровней".

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