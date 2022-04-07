Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- розничные продажи еврозоны в феврале (12:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (14:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (15:30 МСК);

- выступление министра финансов США Джанет Йеллен (17:30 МСК);

- выступления представителей ФРС (в течение дня);

- страны ЕС продолжат обсуждение антироссийских санкций;

- финансовые результаты Сбербанка за март 2022г по РСБУ.

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