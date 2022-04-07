Возможно снижение нефтяных цен на торгах в четверг - Sber CIB

Фьючер на нефть марки Brent может снова подешеветь в четверг, так как интерес к рискованным активам на фоне комментариев ФРС США об ужесточении денежной кредитной политики снижается, говорится в комментарии аналитиков Sber CIB.

Рынок ОФЗ, скорее всего, будет стабилен в четверг, полагают в инвестбанке. Опубликованные накануне данные по инфляции в России указывают на дальнейшее замедление недельного роста цен.

Возможна консолидация курса рубля к доллару США около уровня 80 руб./$1 на торгах в четверг, отмечают эксперты.

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