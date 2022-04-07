Котировки нефти могут пробить вниз отметку $100/барр. в четверг - "Алор Брокер"

Котировки нефти могут пробить вниз отметку $100 за баррель Brent на торгах в четверг, полагает руководитель отдела инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Эксперт напоминает, что в среду вышли данные от Минэнерго США: запасы нефти в Штатах выросли на 2,4 млн баррелей при ожидании их снижения на 2 млн, а добыча возросла на 0,1 млн до 11,8 млн баррелей в сутки. Кроме того, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирроль заявил, что ряд стран готов продать из стратегических резервов 120 млн баррелей нефти за полгода, из которых половина придется на США. Между тем, Штаты ранее говорили о намерении продать 180 млн баррелей.

Антонов не исключает, что нефть попробует пробить отметку $100/барр. и закрепиться ниже нее.

"Против акций экспортеров играет и сильно укрепившийся рубль, ушедший в паре с долларом под отметку 80 руб./$1. Во многом росту рубля способствовала информация, что Минфин РФ в условиях заморозки части российских активов рассчитался по своим еврооблигациям в рублях. Пара доллар-рубль вышла вниз из боковика 83-84,5 руб./$1, и с большой вероятностью рубль продолжит укрепление в ближайшее время", - отмечает стратег инвесткомпании.

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