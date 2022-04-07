Цены рублевых корпбондов в четверг вновь не продемонстрируют яркой динамики на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ

Москва. 7 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, вновь не продемонстрируют ярко выраженной динамики, что будет продиктовано, с одной стороны, ожиданиями скорого снижения ключевой ставки ЦБ РФ на фоне наметившейся тенденции на затухание инфляции в России, а с другой стороны - сохраняющимся санкционным давлением со стороны западных стран, хотя влияние новых санкций на российские активы практически нулевое (накануне рубль укрепился до уровней 23 февраля, то есть оказался крепче, чем перед началом военной операции на Украине). При этом ситуация на мировых рынках капитала в целом негативная под давлением ожиданий активного ужесточения монетарной политики Федрезервом, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,99% после 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, 0,24% с 12 по 18 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала года цены к 1 апреля выросли на 9,99%. Таким образом, динамика недельной инфляции указывает на прохождение пика и плавное снижение темпов роста потребительских цен, что повышает вероятность на снижение ключевой ставки ЦБ РФ уже на ближайшем заседании, причем сразу на несколько процентных пунктов.

Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (речь - ИФ) только об угле, но я думаю, что (соответствующее - ИФ) обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он. "Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне подъема доходности гособлигаций, а также из-за падения котировок акций технологических компаний. Кроме того, участники рынка оценивали протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе, достигших $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц. При этом в 2017-2019 годах ЦБ продавал бумаги более умеренными темпами - по $50 млрд в месяц, отмечают аналитики. Кроме того, многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться.

Аналитики Deutsche Bank заявили о возможности рецессии в США в 2023 году из-за увеличения стоимости кредитования. По их мнению, ЦБ будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года ее размер превысит 3,5% годовых. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 процентного пункта. В Deutsche Bank прогнозируют также, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются на торгах в четверг после публикации протокола мартовского заседания ФРС США, который показал, что американский центробанк готов бороться с инфляцией более агрессивно. "Ястребиные" намерения ФРС усложняют для инвесторов процесс принятия решений в условиях конфликта на Украине, вспышки коронавируса в Китае и повышающейся инфляции. Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК упал на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%. Японский Nikkei снизился по итогам торгов на 1,62%. Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК опустился на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%.

Вместе с тем цены на нефть поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА). Накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК в четверг составила $102,48 за баррель, что на 1,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 5,2%, до $101,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $97,55 за баррель, что на 1,37% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на 5,6%, до $96,23 за баррель.

Данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,004 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля снизился всего на 0,02% по отношению к вторнику и составил 99,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,001%, поднявшись до 713,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+3,73%), "Металлоинвест БО-04" (+3,25%) и "МТС-001P-12" (+2,35%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-2,46%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-1,08%) и "Сбербанк-002Р-01" (-1,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела по оферте 10,235 млн облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 68,24% выпуска. АФК "Система" разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего 11-го купона - 17% годовых.