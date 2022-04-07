Цены рублевых корпбондов в четверг вновь не продемонстрируют яркой динамики на фоне ожиданий снижения ставки ЦБ
Инфляция в РФ с 26 марта по 1 апреля составила 0,99% после 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, 0,24% с 12 по 18 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала года цены к 1 апреля выросли на 9,99%. Таким образом, динамика недельной инфляции указывает на прохождение пика и плавное снижение темпов роста потребительских цен, что повышает вероятность на снижение ключевой ставки ЦБ РФ уже на ближайшем заседании, причем сразу на несколько процентных пунктов.
Введение эмбарго на закупки нефти в России не входит в пятый санкционный пакет, обсуждение которого состоится в четверг, сообщил журналистам глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. "Это (эмбарго на закупки нефти - ИФ) не входит в пятый санкционный пакет, который будет обсуждаться сегодня, (речь - ИФ) только об угле, но я думаю, что (соответствующее - ИФ) обсуждение состоится в понедельник на Совете глав МИД", - сказал он. "Рано или поздно это произойдет, надеюсь, что раньше", - отметил Боррель.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне подъема доходности гособлигаций, а также из-за падения котировок акций технологических компаний. Кроме того, участники рынка оценивали протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы. Руководители Федрезерва сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе, достигших $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц. При этом в 2017-2019 годах ЦБ продавал бумаги более умеренными темпами - по $50 млрд в месяц, отмечают аналитики. Кроме того, многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться.
Аналитики Deutsche Bank заявили о возможности рецессии в США в 2023 году из-за увеличения стоимости кредитования. По их мнению, ЦБ будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года ее размер превысит 3,5% годовых. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 процентного пункта. В Deutsche Bank прогнозируют также, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%.
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона резко снижаются на торгах в четверг после публикации протокола мартовского заседания ФРС США, который показал, что американский центробанк готов бороться с инфляцией более агрессивно. "Ястребиные" намерения ФРС усложняют для инвесторов процесс принятия решений в условиях конфликта на Украине, вспышки коронавируса в Китае и повышающейся инфляции. Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК упал на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%. Японский Nikkei снизился по итогам торгов на 1,62%. Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК опустился на 1,3%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%.
Вместе с тем цены на нефть поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА). Накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.
Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:45 МСК в четверг составила $102,48 за баррель, что на 1,4% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 5,2%, до $101,07 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $97,55 за баррель, что на 1,37% выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на 5,6%, до $96,23 за баррель.
Данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,204 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,004 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 6 апреля снизился всего на 0,02% по отношению к вторнику и составил 99,91 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,001%, поднявшись до 713,89 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+3,73%), "Металлоинвест БО-04" (+3,25%) и "МТС-001P-12" (+2,35%), а в лидерах снижения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (-2,46%), "ВЭБ.РФ-001Р-17" (-1,08%) и "Сбербанк-002Р-01" (-1,05%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АФК "Система" (MOEX: AFKS) приобрела по оферте 10,235 млн облигаций серии 001Р-06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 68,24% выпуска. АФК "Система" разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 15 млрд руб. в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых. Ставка текущего 11-го купона - 17% годовых.