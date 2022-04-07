Риски ухода цены нефти ниже $100/барр. в конце текущей недели высоки - ПСБ

Риски ухода цены нефти марки Brent ниже $100 за баррель в конце текущей недели высоки, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром четверга фьючерс на нефть марки Brent вновь пытается расти, однако технически смотрится весьма уязвимо. Учитывая сохранение коррекционного настроя на рынках и отсутствие значимой новостной поддержки, риски ухода котировок в более низкий ценовой диапазон в ближайшие дни оцениваем как высокие", - отмечает эксперт в комментарии банка.

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