Индекс Мосбиржи начнет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 2550-2670п - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 2550-2670 пунктов, говорится в комментарии старшего риск-менеджера инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса.

"Мы ожидаем открытия торговой сессии в России с отклонением в пределах 2% по индексу Мосбиржи, в диапазоне 2550-2670 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2530, 2500 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2700, 2730 пунктов. После открытия с умеренным для нынешних условий отклонением индекс Мосбиржи способен перейти в состояние консолидации. Этому способствует тот факт, что в среду указанный индекс вернулся в середину своего двухнедельного диапазона 2360-2835 пунктов", - указывает эксперт.

Динамика внешних рынков и важная иностранная статистика по-прежнему не будут иметь решающего значения для хода торгов в России, отмечает Манжос. Намного более значимыми могут стать внешнеполитические новости, указывает он.

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