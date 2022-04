Brent подорожала до $102,73 за баррель

Фондовые индексы США упали на торгах в среду. Рынки акций стран АТР резко снижаются в четверг. Цены на нефть растут в четверг утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов в среду на фоне подъема доходности гособлигаций, а также из-за падения котировок акций технологических компаний.

Кроме того, участники рынка оценивали протокол мартовского заседания Федеральной резервной системы.

Руководители Федрезерва сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе, достигших $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц. При этом в 2017-2019 гг ЦБ продавал бумаги более умеренными темпами - по $50 млрд в месяц, отмечают аналитики.

Кроме того, многие члены ФРС полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться.

Ранее Лейл Брейнард, входящая в совет управляющих ФРС, заявила о необходимости снизить рекордную за 40 лет инфляцию в США и отметила, что Федрезерв может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании. Ранее она придерживалась более умеренной позиции по вопросу об ужесточении денежно-кредитной политики.

Рынки были устойчивы перед лицом все более "ястребиной" риторики со стороны представителей ЦБ, но "могут выдержать не так уж много - потому что чем агрессивнее она становится, тем больше шансов, что Федрезерв убьет экономику, чтобы остановить инфляцию", полагает основатель Sevens Report Research Том Эссей. "Ужесточение ДКП остается самым большим среднесрочным и долгосрочным риском для акций, и нам напомнили об этом", - написал он в отношении заявлений Брейнард.

Между тем аналитики Deutsche Bank заявили о возможности рецессии в США в 2023 году из-за увеличения стоимости кредитования.

По их мнению, ЦБ будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года ее размер превысит 3,5% годовых. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на $2 трлн с текущих $8,9 трлн, прогнозируют эксперты. Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 п.п.

В Deutsche Bank прогнозируют также, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%.

Авиакомпания JetBlue Airways сделала предложение о покупке лоукостера Spirit Airlines (SPB: SAVE), оценив компанию в $3,6 млрд. Таким образом, JetBlue составит конкуренцию Frontier Group Holdings Inc., которая объявила о планах по слиянию со Spirit в начале февраля. Frontier оценила Spirit в $2,9 млрд. По итогам сессии в среду котировки акций JetBlue рухнули на 8,7%, Spirit - на 2,4%, Frontier - на 11%.

Цена акций соцсети Twitter (SPB: TWTR) снизилась на 0,4% после существенного подъема в предыдущие дни на новости о том, что Илон Маск купил 9,2% акций компании и вошел в состав совета директоров.

Бумаги производителя электромобилей Tesla (SPB: TSLA), основателем и главой которого является Маск, подешевели на 4,2%.

Кроме того, упала цена акций Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 5,9%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 3,2%, а также банков Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 2,4% и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 1,4%.

Между тем вслед за подорожанием нефти повысилась стоимость представителей нефтяной отрасли, включая Occidental Petroleum (SPB: OXY) - на 0,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,9%, Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 1,1%.

Dow Jones Industrial Average в среду опустился на 144,67 пункта (0,42%) и составил 34496,51 пункта. Лидерами снижения стали акции Microsoft Corp. (SPB: MSFT), подешевевшие на 3,7% и Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 4,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 43,97 пункта (0,97%), составив 4481,15 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам сессии упал на 315,35 пункта (2,2%) - до 13888,82 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) резко снижаются на торгах в четверг после публикации протокола мартовского заседания ФРС США, который показал, что американский центробанк готов бороться с инфляцией более агрессивно.

"Ястребиные" намерения ФРС усложняют для инвесторов процесс принятия решений в условиях конфликта на Украине, вспышки коронавируса в Китае и повышающейся инфляции, отмечает MarketWatch.

В частности, руководители Федрезерва сигнализировали о готовности начать сокращение активов на балансе центробанка, достигших $8,9 трлн, на $95 млрд в месяц, свидетельствует протокол проходившего 15-16 марта заседания. В 2017-2019 годах Федрезерв продавал активы более умеренными темпами - на $50 млрд в месяц. Ожидается, что ФРС может согласовать программу продажи активов уже на майском заседании.

Кроме того, многие члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) полагают, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов на одном или нескольких предстоящих заседаниях будет оправданным, если инфляция в США не начнет снижаться.

Гонконгский Hang Seng к 8:15 МСК упал на 1,2%, шанхайский Shanghai Composite - на 1,1%.

В лидеры снижения среди компонентов гонконгского индекса выходят акции биофармацевтической компании Wuxi Biologics Inc. (-6,1%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (-5,7%), владельца сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (-4,7%), энергетической ENN Energy Holdings Ltd. (-4,2%) и производителя электроники Techtronic Industries Co. Ltd. (-3,6%).

Бумаги интернет-компании JD.com Inc. (SPB: JD) дешевеют на 3,4%. Компания назначила президента Лей Сюй главным исполнительным директором. Он сменит на этом посту основателя JD Ричарда Лю.

Японский Nikkei к 8:20 МСК снизился на 1,6%.

В японском индексе наиболее сильно снижается капитализация производителей полупроводниковых компонентов Advantest Corp. (-5,7%) и Tokyo Electron Ltd. (-5,4%), сталелитейных Nippon Sheet Glass Co. Ltd. (-5%) и Pacific Metals Co. Ltd. (-4,6%), производителя электроники Hitachi Ltd. (-4,3%) и автопроизводителя Honda Motor Co. Ltd. (-4,1%).

Южнокорейский Kospi к 8:25 МСК опустился на 1,3%.

Цена акций производителя электроники LG Corp. снижается на 2,1%, его конкурента Samsung Electronics Co. - на 0,6%. Между тем Samsung опубликовала финансовый прогноз на первый квартал, в соответствии с которым ожидает роста выручки на 17,8%, операционной прибыли - на 50,3%, что лучше ожиданий аналитиков FactSet.

Бумаги автопроизводителя Kia Corp. дорожают на 0,3%, Hyundai Motor Co. Ltd. - дешевеют на 0,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%.

Профицит внешнеторгового баланса Австралии в феврале составил 7,465 млрд австралийских доллара ($5,61 млрд), что на 4,33 млрд доллара меньше января, показали данные австралийского статистического ведомства, опубликованные в четверг.

Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали профицита на уровне 12 млрд долларов.

Объем импорта в позапрошлом месяце подскочил на 12% по сравнению с январем, при этом экспорт вырос всего на 0,2%.

Капитализация горнодобывающей BHP Group Ltd. упала на 0,4%, Rio Tinto Ltd. на 0,2%.

Цены на нефть поднимаются после резкого падения накануне на данных о неожиданном росте запасов в США и информации о планах высвобождения сырья из стратегических резервов странами Международного энергетического агентства (МЭА).

В четверг трейдеры оценивают ситуацию в Китае, где сохраняются карантинные меры, призванные сдержать распространение COVID-19. Согласно данным консалтинговой компании Kpler, из-за ограничений в портах у побережья КНР скопились танкеры с порядка 22 млн баррелей нефти из России, Ирана и Венесуэлы.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $102,73 за баррель, что на $1,66 (1,64%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $5,57 (5,2%), до $101,07 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $97,62 за баррель, что на $1,39 (1,44%) выше итогового значения предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $5,73 (5,6%), до $96,23 за баррель.

"Кажется, азиатские покупатели пользуются возможностью купить подешевевшую нефть", - говорит главный аналитик по нефтяному сектору Oanda Asia Pacific Pte. Джеффри Хэлли, слова которого приводит агентство Bloomberg. "Но война продолжается, санкции против России становятся все более жесткими, и из-за этого структурный дефицит на рынке сохраняется, даже несмотря на высвобождение рядом стран нефти из стратегических резервов", - отмечает эксперт.

Как сообщалось, накануне страны МЭА согласовали высвобождение из стратегических запасов 60 млн баррелей дополнительно к тем 180 млн баррелей, которые намерены предоставить США.

Тем временем, данные американского Минэнерго, опубликованные в среду, неожиданно показали рост запасов нефти в стране на прошлой неделе (на 2,42 млн баррелей). Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.