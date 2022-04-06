Рубль закрыл торги среды на максимальных отметках к доллару и евро со времени, предшествовавшего началу военной операции на Украине

Москва. 6 апреля. Доллар США и евро еще более усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером и закрыли торги на минимальных отметках со времени, которое предшествовало началу военной операции на Украине; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине, отыграв отсутствие усиления системного давления на российскую экономику в целом и банковский сектор в частности в новых западных санкциях.

Курс доллара США составил 79,7 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,61 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар опустился ниже 80 руб. впервые с 23 февраля. Евро к этому моменту стоил 87 руб./EUR1, подешевев на 4,5 рубля. При этом в моменте евро опускался до 85,59 руб. впервые с 17 февраля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 4,01 рубля - до 82,99 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль еще более усилил темпы роста к доллару и евро вечером в среду, отыграв в итоге все потери, полученные с начала военной спецоперации на Украине. При этом рубль даже усилил темпы роста после объявления новых санкционных мер со стороны США и Великобритании, посчитав, что они вряд ли смогут усилить уже имеющееся санкционное давление на экономику и банковский сектор РФ.

Поддержку рублю также оказало заявление канцлера Германии Олафа Шольца о невозможности немедленного отказа его страны от российских поставок энергоносителей. "Мы все знаем, что моментально эту зависимость не прекратить", - сказал Шольц, отвечая в среду в бундестаге на вопросы депутатов.

Ранее о стремлении Германии как можно скорее избавиться от зависимости от России в сфере энергетики заявил министр финансов Кристиан Линднер.

США объявили в среду о введении блокирующих санкций в отношении Сбербанка и Альфа-банка. Кроме того, Белый дом полностью запретил новые инвестиции в РФ. "Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении Белого дома.

Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минфина РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В санкционный список также попали зампред Совбеза Дмитрий Медведев, вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.

Санкции также коснулись руководителя ФТС России Владимира Булавина, министра юстиции Константина Чуйченко, главы администрации Кремля Антона Вайно. Помимо прочего, санкции затронули, в частности, жену и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Кроме того, очередная группа бизнесменов и банков из России попала в санкционный список Великобритании. Среди них совладелец "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) Сергей Иванов, предправления Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) Александр Дюков, основатель "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" (MOEX: AKRN) Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергей Когогин.

Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк (MOEX: SBER) и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

МИД Канады объявил о расширении санкций против России за счет включения в санкционный список дополнительно российских представителей. В новый список попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров. Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

Ограничения вступают в силу с момента опубликования сообщения, отметил МИД.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта вечером в среду укрепляется как к доллару США, так и относительно евро, при этом новости о введении блокирующих санкций против Сбербанка и Альфа-банка со стороны США не оказали значительного влияния на рубль. "В условиях ограничительных мер, принятых ЦБ РФ, российская валюта реагирует спокойно даже на весьма значительные события, которые еще несколько месяцев назад привели бы к резкому росту волатильности. Давление на Россию продолжается, но находит слабое отражение в биржевом курсе рубля. Невозможность использовать заблокированные резервы для выплаты купонов и погашения евробондов является частью продолжающегося давления. Тем не менее, в негативных новостях можно найти и положительные моменты - несмотря на введение полных блокирующих санкций на крупнейший российский банк, для транзакций по оплате энергоносителей США пока могут сделать исключение, что косвенно указывает на снижение вероятности введения существенных ограничений для российских экспортеров энергоресурсов", - отмечает Беспалов.

"Главная причина устойчивости рубля заключается в комплексе мер властей, которые действуют на национальную валюту как своего рода наркоз. В таком состоянии рубль демонстрирует откровенную апатичность к происходящему, хотя картина складывается далеко не в пользу "россиянина". Напряженность между Москвой и Киевом не только остается высокой, но и продолжает нарастать после событий в Буче, а вместе с ней усиливается и санкционное давление Запада. Сейчас вопрос в том, как долго рубль будет пребывать в забытьи, и насколько масштабной будет его реакция на происходящее, когда эффект от поддержки Центробанка и правительства начнет угасать, а экономика страны станет ощущать на себе все большую тяжесть от бесконечных санкций", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Цены на нефть перешли к снижению на торгах в среду после публикации данных министерства энергетики США, показавших неожиданный рост запасов нефти.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:10 МСК в среду составляет $104,49 за баррель, что на 2,02% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,62 за баррель, что на 2,3% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей - до 412,37 млн баррелей, свидетельствует еженедельный доклад Минэнерго США. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения запасов на 2,8 млн баррелей, респонденты S&P Global Commodity Insights - на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США выросла на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлой неделей - до 11,8 млн б/с.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе сократились на 2,04 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 771 тыс. баррелей. Аналитики ожидали уменьшения запасов бензина на 400 тыс. баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 16:30 МСК (до 15 марта период расчета составлял 10:00 - 11:30), ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 7 апреля на 75,58 копейки, до 82,5962 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,1291 рубля, до 90,5998 руб./EUR1. Это минимальные отметки с 25 и 23 февраля соответственно.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 73,33 копейки по отношению ко вторнику и составил 82,5806 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 1,3379 рубля и составил 82,0631 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 491,212 млн, из которых $785,055 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $706,157 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился на 1,0909 рубля, до 90,0362 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился на 1,5424 рубля, до 89,6194 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR942,095 млн, из которых EUR375,64 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR566,455 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 19,92% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 14 б.п. - до 20,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 36 б.п. - до 21,79%, ставка на срок 3 месяца опустилась на 24 б.п. - до 22,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 52 б.п. - до 23,08% годовых.