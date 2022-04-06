.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ закрылся откатом индекса Мосбиржи к 2610п на фоне укрепления рубля и новых антироссийских санкций
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в феврале составил 6,3%
В феврале рост промпроизводства в РФ замедлился до 6,3% после 8,6% в январе, сообщил Росстат. В январе-феврале показатель вырос на 7,5%. По сравнению с февралем 2020 года рост составил 2,4%
 
Ограничения на продажу в одни руки коснулись порядка 20 товаров
За последний месяц ограничения на продажу в одни руки коснулись около 20 наименований базовых товаров, подсчитали "Известия", опросив крупнейшие торговые сети. Например, в "Магните" и принадлежащей ритейлеру "Дикси" пока нельзя приобрести...
 
На поддержку производителей автокомпонентов может быть выделено 30 млрд рублей
Правительство хочет запустить в 2022 г. программу производства универсальных автокомпонентов стоимостью 30 млрд руб. Эта инициатива содержится в дополнительном перечне мер поддержки экономики в условиях санкций от 29 марта, пишут "Ведомости". Речь...
 
Рестораторы не могут воспользоваться кредитными каникулами
Воспользоваться предоставленными правительством РФ кредитными каникулами удается не всем пострадавшим от кризиса предприятиям. С отказами банков уже столкнулись рестораторы, отельеры и фитнес-клубы. От одних заемщиков кредитные учреждения...
 
06 апреля 2022 года 19:42

Рынок акций РФ закрылся откатом индекса Мосбиржи к 2610п на фоне укрепления рубля и новых антироссийских санкций

Москва. 6 апреля. Рост рынка акций РФ в среду сменился распродажами под занавес торгов на фоне введения Западом новых антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине, индекс Мосбиржи после утреннего роста к 2700 пунктам откатился к закрытию в район 2610 пунктов, а РТС превысил 1030 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2611,43 пункта (-1,9%), индекс РТС вырос до 1034,79 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,1%.

Доллар упал до 79,55 рубля (-3,76 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-8,1% и -6,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,8%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы").

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Госдума приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Также Госдума приняла закон, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Лидер российского банковского рынка и крупнейший его частный игрок подпали под блокирующие санкции США: Белый дом анонсировал включение в SDN List Сбербанка и Альфа-банка. "Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении.

Власти США дали всего неделю на сворачивание операций со Сбербанком (MOEX: SBER): генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает завершение сделок со Сбербанком до 13 апреля. Аналогичная лицензия для Альфа-банка, также включенного в SDN-List, действует до 6 мая.

Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Великобритания в среду также ввела санкции, в которые попала группа бизнесменов и банков из России. Среди них совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, предправления Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергей Когогин. Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минфина РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил укрепление рубля на перспективах расширения его использования для оплаты российских внешних поставок. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что практика торговли в национальных валютах с крупными партнерами, как Индия и Китай, будет расширяться и российские банки к этому готовы.

На рынке акций РФ торги в среду начались с просадки, днем ситуация выправилась, но вечером продажи возобновились. Госдума РФ приняла закон, который позволяет приобретать привилегированные акции банков за счет средств ФНБ - данная мера предназначена для снаряжения правительства инструментом поддержки финансовой устойчивости банковской системы. Для совершения таких операций не требуется разрешение ЦБ РФ, или ФАС.

Риски сокращения европейского импорта российской нефти повышают вероятность спроса на нее в других регионах. То есть речь идет об удлинении маршрутов доставки и конкуренции с ценами более выгодных маршрутов. Соответственно, это оказывает поддержку нефти, хотя в Китае уже более 190 млн человек находятся под полным или частичным карантином, отмечает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, днем на рынке акций РФ многие выкупали просевшие бумаги, невзирая на угрозу введения очередных западных санкций. По-видимому, инвесторы полагают, что основной объем рестрикций уже введен и в свете высоких цен на сырье российские активы имеют хороший потенциал. Наибольшим спросом в среду пользовались акции "ФосАгро", представители нефтяного и металлургического секторов.

Тем не менее подъем сменился новым откатом, к завершению дня продавцы активизировались. Мировые площадки просели в свете усиления "ястребиных" сигналов Федрезерва, готового более агрессивными темпами ужесточать денежно-кредитную политику для обуздания инфляции, какой в США не видели с начала 1980-х годов. В четверг рынки обратят внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю.

Относительно невысокая ликвидность отечественного рынка при отсутствии нерезидентов объясняет повышенную волатильность российских индексов, причем в значительной мере оторванную от внешней конъюнктуры. Краткосрочно положение дел принципиально не изменится, можно ожидать разнонаправленных движений и далее. Индекс МосБиржи в четверг может сформироваться в диапазоне 2550-2750 пунктов, считает Бахтин.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что давление на российские акции мог оказать рост геополитических рисков, а также сильное укрепление рубля. Лидерами роста вновь выступили производители удобрений - "Акрон" (MOEX: AKRN) и "ФосАгро". Хуже рынка выглядели акции Сбербанка и расписки Ozon. Российский рынок продолжает игнорировать внешний фон, при этом торги проходят на низких объемах, поскольку некоторые ограничения сохраняются (например, запрет частным инвесторам на короткие продажи).

До конца текущей недели индекс МосБиржи может предпринять еще одну попытку роста с прицелом на пробой сопротивления 2800 пунктов. Если она окажется неудачной, можно ожидать активизации продаж и перехода рынка к снижению с возможностью обновления мартовских минимумов, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ сохраняются риски перехода к нисходящему тренду после того как индексы МосБиржи и РТС скорректировались от важных краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2950 и 1150 пунктов). Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС находятся в районе 2550 и 950 пунктов соответственно.

Фундаментальные факторы складываются скорее неблагоприятными из-за ожиданий подтверждения новых санкций со стороны США и ЕС. В США уже объявили о запрете всех инвестиций в РФ, а также ужесточении мер против финансового сектора, включая Сбербанк. Санкции Европы в основном касаются экспортно-импортной сферы и ставят под вопрос торговлю с ЕС, а также запрещают операции с рядом банков, включая ВТБ. На мировых площадках тем временем ожидают данных по производственной инфляции еврозоны и протоколов заседания ФРС США.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-2,2%) и Штаты (индексы просели на 0,6-2,3% во главе с Nasdaq).

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

О необходимости сдержать инфляцию заявила во вторник член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. С этой целью Федрезерв будет "продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании", отметила она.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к снижению после публикации данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов нефти. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $103,92 за баррель (-2,6% и -0,8% во вторник), майская цена WTI - $99,12 за баррель (-2,8% и -1,3% накануне).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,85-2,8% млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-7,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-7,4%), ПАО "Группа позитив" (MOEX: POSI) (-7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-6,3%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-6,3%), бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,9%).

Выросли акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+39,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+39,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+25,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+16,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+13,4%), "Акрона" (+13,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+11,7%), "ФосАгро" (+7,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,6%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,53 млрд рублей (из них 16,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,35 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
    Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
06 апреля 2022 года 19:55
Рубль закрыл торги среды на максимальных отметках к доллару и евро со времени, предшествовавшего началу военной операции на Украине
Москва. 6 апреля. Доллар США и евро еще более усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду вечером и закрыли торги на минимальных отметках со времени, которое предшествовало началу военной операции на Украине; рубль уверенно вырос к бивалютной корзине, отыграв отсутствие усиления системного давления на российскую экономику в целом и банковский сектор в частности в новых западных санкциях.    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 19:30
Цены евробондов РФ заметно упали в среду вслед за UST и на сообщениях о новых антироссийских санкциях
Москва. 6 апреля. Котировки российских еврооблигаций заметно упали в среду вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях более активного ужесточения монетарной политики Федрезервом, на новостях о блокировке Соединенными Штатами выплат по внешнему долгу, а также сообщениях о новых антироссийских санкциях.    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 19:00
Котировки золота могут снизиться до $1930/унц. в мае - Sber CIB
Котировки золота могут опуститься до $1930 за тройскую унцию в мае, если геополитическая неопределённость снизится, говорится в комментарии Sber CIB. "Цена на золото в начале марта взлетела до $2070 за унцию. Это лишь на $5 ниже исторического максимума. Причина - опасения по поводу ограничений для...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 18:28
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпром нефти с целью 600 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпром нефти" с целевой ценой 600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 43%, стоп-приказ: 300 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Газпром нефть" в феврале...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 17:51
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $95
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $95 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-5 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 18,07%, стоп-приказ: $75, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 17:27
Цены на алюминий стабилизируются на уровне $3400/т в текущем году - "Атон"
Цены на алюминий стабилизируются на уровне $3400 за тонну в течение 2022 года, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон". "Резкий рост цен на алюминий в настоящий момент поддерживается ожиданиями дефицита поставок сырья из России (на которую приходится 6% мирового предложения алюминия),...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 16:40
Цены на нефть будут устойчивыми до конца 2022 года - "Атон"
Цены на нефть будут устойчивыми до конца 2022 года, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон". "Цена на нефть марки Brent продолжает держаться выше $100/барр. на фоне высокого спроса и опасений перебоев с поставками из России. Недавнее решение США высвободить из резервов 180 млн барр....    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 16:15
"Атон" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цен на никель
"Атон" сохраняет позитивную оценку долгосрочных перспектив цен на никель, отмечается в обзоре инвесткомпании. "Котировки никеля в Европе 7-8 марта резко выросли - почти до $45800/т (такие цены в последний раз наблюдались в 2008) на фоне опасений перебоев с поставками металла из России (доля...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 15:47
Акции Полюса выглядят привлекательно - "Велес Капитал"
Акции "Полюса" выглядят привлекательно, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова. "Акции "Полюса" с технической точки зрения выглядят вполне привлекательно. Бумаги преодолели краткосрочное сопротивление 12400 руб. и линию среднесрочного нисходящего тренда, поднялись до максимума с начала...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 15:43
Рубль днем усилил темпы роста к доллару и евро из-за отсутствия вероятности введения новых санкций против российских энергоносителей
Москва. 6 апреля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне отсутствия вероятности введения санкций против российских энергоносителей со стороны ЕС.    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 15:23
Базовый прогноз цены нефти во 2К22 - $110 за баррель - Sber CIB
Базовый прогноз предполагает стабилизацию цены нефти во II квартале 2022г на уровне $110 за баррель Brent, сообщается в комментарии Sber CIB. "Ожидаем в ближайшие месяцы сезонного роста мирового спроса на нефть: в базовом сценарии цены на нефть марки Brent во II квартале 2022г останутся вблизи...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 14:53
"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers с целью $85,9
"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers Squibb Co. с целевой ценой $85,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Bristol Myers имеет более чем вековую историю и широко диверсифицированную линейку...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 14:31
Стоит покупать акции Сбербанка в расчете на восстановление в течение 2-3 лет - "Солид Брокер"
Стоит покупать акции Сбербанка в расчете на восстановление в течение 2-3 лет, полагают аналитики "Солид Брокер". "США ужесточат санкции против Сбербанка и Альфа-банка. Сообщается, что американским гражданам и организациям запретят производить любые транзакции со Сбербанком. Для Сбера новые санкции...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 14:09
Доллар сохраняет краткосрочный потенциал роста к евро - "Открытие Инвестиции"
Доллар сохраняет потенциал роста по отношению к евро в краткосрочной перспективе, однако технически валюта США выглядит перекупленной, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина. "Мы по-прежнему считаем,...    читать дальше
.
06 апреля 2022 года 13:40
BCS Express снизил прогнозную цену акций Twitter до $61
алитики BCS Express понизили прогнозную стоимость акций Twitter с $67 до $61 за штуку на горизонте года на фоне пересмотра прогноза операционных показателей эмитента, что предполагает потенциал роста 22% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. Рекомендация "покупать"...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.