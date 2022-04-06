Рынок акций РФ закрылся откатом индекса Мосбиржи к 2610п на фоне укрепления рубля и новых антироссийских санкций

Москва. 6 апреля. Рост рынка акций РФ в среду сменился распродажами под занавес торгов на фоне введения Западом новых антироссийских санкций из-за военной операции России на Украине, индекс Мосбиржи после утреннего роста к 2700 пунктам откатился к закрытию в район 2610 пунктов, а РТС превысил 1030 пунктов на фоне укрепления рубля.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2611,43 пункта (-1,9%), индекс РТС вырос до 1034,79 пункта (+3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 8,1%.

Доллар упал до 79,55 рубля (-3,76 рубля).

Подешевели акции Сбербанка (-8,1% и -6,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-6,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-4,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-4,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,9%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,8%), акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,5%), "Московской биржи" (-1,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,3% и -0,5% "префы").

Подорожали акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+4,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%).

Госдума приняла закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. Также Госдума приняла закон, который позволяет Минфину на основании отдельных решений правительства приобретать за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) привилегированные акции кредитных организаций.

Лидер российского банковского рынка и крупнейший его частный игрок подпали под блокирующие санкции США: Белый дом анонсировал включение в SDN List Сбербанка и Альфа-банка. "Этот шаг приведет к заморозке любых активов Сбербанка и Альфа-банка, связанных с финансовой системой США, и запретит американским резидентам ведение бизнеса с ними", - сказано в сообщении.

Власти США дали всего неделю на сворачивание операций со Сбербанком (MOEX: SBER): генеральная лицензия, опубликованная OFAC, разрешает завершение сделок со Сбербанком до 13 апреля. Аналогичная лицензия для Альфа-банка, также включенного в SDN-List, действует до 6 мая.

Также Белый дом объявил еще об одном решении - введении президентским указом полного запрета на новые инвестиции в РФ. Этот шаг усилит изоляцию России от глобальной экономики, рассчитывают американские власти.

Великобритания в среду также ввела санкции, в которые попала группа бизнесменов и банков из России. Среди них совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон, глава АК "АЛРОСА" Сергей Иванов, предправления Газпромбанка (MOEX: GZPR) Андрей Акимов, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, основатель "ФосАгро" (MOEX: PHOR) Андрей Гурьев-старший, основной бенефициар "Акрона" Вячеслав Кантор, гендиректор "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) Сергей Когогин. Также под санкциями Великобритании теперь находятся Сбербанк и Московский кредитный банк (MOEX: CBOM).

Министерство финансов США ввело санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, главы Минфина РФ Антона Силуанова, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков отметил укрепление рубля на перспективах расширения его использования для оплаты российских внешних поставок. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что практика торговли в национальных валютах с крупными партнерами, как Индия и Китай, будет расширяться и российские банки к этому готовы.

На рынке акций РФ торги в среду начались с просадки, днем ситуация выправилась, но вечером продажи возобновились. Госдума РФ приняла закон, который позволяет приобретать привилегированные акции банков за счет средств ФНБ - данная мера предназначена для снаряжения правительства инструментом поддержки финансовой устойчивости банковской системы. Для совершения таких операций не требуется разрешение ЦБ РФ, или ФАС.

Риски сокращения европейского импорта российской нефти повышают вероятность спроса на нее в других регионах. То есть речь идет об удлинении маршрутов доставки и конкуренции с ценами более выгодных маршрутов. Соответственно, это оказывает поддержку нефти, хотя в Китае уже более 190 млн человек находятся под полным или частичным карантином, отмечает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, днем на рынке акций РФ многие выкупали просевшие бумаги, невзирая на угрозу введения очередных западных санкций. По-видимому, инвесторы полагают, что основной объем рестрикций уже введен и в свете высоких цен на сырье российские активы имеют хороший потенциал. Наибольшим спросом в среду пользовались акции "ФосАгро", представители нефтяного и металлургического секторов.

Тем не менее подъем сменился новым откатом, к завершению дня продавцы активизировались. Мировые площадки просели в свете усиления "ястребиных" сигналов Федрезерва, готового более агрессивными темпами ужесточать денежно-кредитную политику для обуздания инфляции, какой в США не видели с начала 1980-х годов. В четверг рынки обратят внимание на публикацию протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за неделю.

Относительно невысокая ликвидность отечественного рынка при отсутствии нерезидентов объясняет повышенную волатильность российских индексов, причем в значительной мере оторванную от внешней конъюнктуры. Краткосрочно положение дел принципиально не изменится, можно ожидать разнонаправленных движений и далее. Индекс МосБиржи в четверг может сформироваться в диапазоне 2550-2750 пунктов, считает Бахтин.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что давление на российские акции мог оказать рост геополитических рисков, а также сильное укрепление рубля. Лидерами роста вновь выступили производители удобрений - "Акрон" (MOEX: AKRN) и "ФосАгро". Хуже рынка выглядели акции Сбербанка и расписки Ozon. Российский рынок продолжает игнорировать внешний фон, при этом торги проходят на низких объемах, поскольку некоторые ограничения сохраняются (например, запрет частным инвесторам на короткие продажи).

До конца текущей недели индекс МосБиржи может предпринять еще одну попытку роста с прицелом на пробой сопротивления 2800 пунктов. Если она окажется неудачной, можно ожидать активизации продаж и перехода рынка к снижению с возможностью обновления мартовских минимумов, считает Зварич.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ сохраняются риски перехода к нисходящему тренду после того как индексы МосБиржи и РТС скорректировались от важных краткосрочных сопротивлений в виде средних полос Боллинджера дневных графиков (2950 и 1150 пунктов). Ближайшие поддержки для индексов МосБиржи и РТС находятся в районе 2550 и 950 пунктов соответственно.

Фундаментальные факторы складываются скорее неблагоприятными из-за ожиданий подтверждения новых санкций со стороны США и ЕС. В США уже объявили о запрете всех инвестиций в РФ, а также ужесточении мер против финансового сектора, включая Сбербанк. Санкции Европы в основном касаются экспортно-импортной сферы и ставят под вопрос торговлю с ЕС, а также запрещают операции с рядом банков, включая ВТБ. На мировых площадках тем временем ожидают данных по производственной инфляции еврозоны и протоколов заседания ФРС США.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций, снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 0,3-2,2%) и Штаты (индексы просели на 0,6-2,3% во главе с Nasdaq).

Федрезерв может рассмотреть возможность повышения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов уже на майском заседании, заявила председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Канзаса Эстер Джордж, которая имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC) в 2022 году.

О необходимости сдержать инфляцию заявила во вторник член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард. С этой целью Федрезерв будет "продолжать методично ужесточать денежно-кредитную политику с помощью серии повышений процентной ставки и может начать активно сокращать объем активов на своем балансе уже на майском заседании", отметила она.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики страны. Аналитики в среднем ожидали гораздо более умеренного снижения - на 0,2%, свидетельствуют данные Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены вернулись к снижению после публикации данных Минэнерго США, показавших неожиданный рост запасов нефти. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $103,92 за баррель (-2,6% и -0,8% во вторник), майская цена WTI - $99,12 за баррель (-2,8% и -1,3% накануне).

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 2,42 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,85-2,8% млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-7,5%), ПАО "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (-7,4%), ПАО "Группа позитив" (MOEX: POSI) (-7%), ПАО "СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-6,3%), расписки "О'Кей" (MOEX: OKEY) (-6,3%), бумаги "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-5,9%).

Выросли акции ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+39,9%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+39,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+25,9%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+19,2%), ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (+16,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+13,4%), "Акрона" (+13,3%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+11,7%), "ФосАгро" (+7,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,6%), расписки Cian (MOEX: CIAN) (+5,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 45,53 млрд рублей (из них 16,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,01 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,35 млрд рублей на акции ВТБ).