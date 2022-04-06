Котировки золота могут снизиться до $1930/унц. в мае - Sber CIB

Котировки золота могут опуститься до $1930 за тройскую унцию в мае, если геополитическая неопределённость снизится, говорится в комментарии Sber CIB.

"Цена на золото в начале марта взлетела до $2070 за унцию. Это лишь на $5 ниже исторического максимума. Причина - опасения по поводу ограничений для российских золотодобытчиков и сбоев в поставках. Затем цены на золото начали быстро снижаться перед заседанием ФРС в середине марта, на котором регулятор впервые с 2018г повысил ставку на 25 б. п.", - отмечают аналитики инвестбанка.

По их мнению, в ближайшем квартале на золото по-прежнему будет влиять геополитическая неопределённость. Логистические сбои привели к росту инфляции: выросли цены на энергоносители, металлы и зерно. В итоге золото достигло новой равновесной цены - $1920-1940 за унцию, которая, как полагают эксперты, сохранится и в начале апреля.

"Если данные по инфляции в США за март покажут, что пик роста цен ещё не пройден, то котировки золота могут вырасти. Они способны достичь $1950 за унцию, после чего закрепиться в диапазоне $1950-1980. Однако коррекция цен на золото может начаться уже в начале мая - они могут вернуться к $1930 за унцию, если геополитическая неопределённость снизится", - прогнозируют стратеги Sber CIB.

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