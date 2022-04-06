Цены на алюминий стабилизируются на уровне $3400/т в текущем году - "Атон"

Цены на алюминий стабилизируются на уровне $3400 за тонну в течение 2022 года, говорится в обзоре инвестиционной компании "Атон".

"Резкий рост цен на алюминий в настоящий момент поддерживается ожиданиями дефицита поставок сырья из России (на которую приходится 6% мирового предложения алюминия), увеличившимися логистическими затратами, а также растущими ценами на энергоресурсы, - пишут эксперты инвесткомпании. - На данный момент котировки превышают $3500/т. 28 февраля "РусАл" объявил о приостановке отгрузок глинозема с Николаевского глиноземного завода мощностью 1,75 млн т в год (на него приходится свыше 20% производства первичного алюминия "РусАла"). Помимо украинского кризиса, высокие цены на газ в Европе привели к существенным перебоям в производстве алюминия из-за значительного роста затрат на электроэнергию. Учитывая неопределенность в отношении поставок природного газа в Европу, мы ожидаем, что цены на алюминий останутся в районе $3400/т в 2022г".

По мнению аналитиков, активная борьба Китая с загрязнением окружающей среды и усиление реформ, нацеленных на декарбонизацию экономики страны (таких как закрытие мощностей), будут сдерживать рост предложения.

"Учитывая это, прогноз по спросу представляется уверенным и поддерживается эволюцией автомобильной промышленности - использование алюминия в расчете на одно транспортное средство, как ожидается, вырастет до 150-250 кг (для снижения веса, загрязнения атмосферы и износа). Металл также активно используется в создании необходимой инфраструктуры для зарядки, т.к. он может замещать медь в некотором электрооборудовании. Спрос должен остаться устойчивым в 2022г и далее и расти среднегодовыми темпами около 2-4%", - прогнозируют стратеги "Атона".

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