Цены на нефть будут устойчивыми до конца 2022 года - "Атон"

Цены на нефть будут устойчивыми до конца 2022 года, полагают аналитики инвестиционной компании "Атон".

"Цена на нефть марки Brent продолжает держаться выше $100/барр. на фоне высокого спроса и опасений перебоев с поставками из России. Недавнее решение США высвободить из резервов 180 млн барр. нефти (около 1 млн барр. в сутки) должно помочь компенсировать сокращение российских поставок, но только частично. Мы ожидаем, что цены на нефть будут устойчивыми до конца 2022 года. На мировом рынке нефти наблюдается высокий спрос, поскольку "ковидные" ограничения практически отменены, однако рост спроса замедляется в США и Японии. Российские поставки нефти начинают нормализоваться - "Транснефть" ожидает, что отгрузка нефти из портов в апреле вырастет на 15% м/м", - отмечают эксперты.

Также в комментарии подчеркивается, что устойчиво низкие цены на нефть привели к сокращению капзатрат на разведку и добычу в секторе в 2020 и 2021 годах (на 20-30% ниже допандемических уровней). Согласно менеджменту крупнейших нефтегазовых компаний, инвестиции должны ускориться в $350 млрд до $550- 600 млрд в год, чтобы поддерживать добычу на уровне, достаточном для удовлетворения мирового спроса. В связи с этим эксперты "Атона" считают, что отрасль и цены на нефть будут оставаться чувствительными к глобальной макроэкономической конъюнктуре и геополитике.

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