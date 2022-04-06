Рубль днем усилил темпы роста к доллару и евро из-за отсутствия вероятности введения новых санкций против российских энергоносителей

Москва. 6 апреля. Доллар США и евро усилили темпы снижения на "Московской бирже" в среду днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне отсутствия вероятности введения санкций против российских энергоносителей со стороны ЕС.

Курс доллара США составил 81,86 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,46 рубля ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому моменту стоил 89,27 руб./EUR1, подешевев на 2,23 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 1,8 рубля - до 85,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, при этом инвесторы ждут объявления новых санкций ЕС и США в отношении России. Ожидается, что пятый пакет ограничительных мер не коснется поставок энергоносителей. США и Великобритания уже начали сокращать закупки нефти в РФ, однако Евросоюзу будет сложнее последовать их примеру из-за большей зависимости от российских поставок.

Основные санкционные ограничения со стороны западных стран по преимуществу уже учтены в котировках рубля, к тому же предпринятые ранее ЦБ РФ меры по стабилизации финансового рынка и по валютному контролю еще более ограничили и без того не самые обширные возможности конвертации нацвалюты.

Американские санкции, которые вводит администрация США против России из-за спецоперации на Украине, направлены на то, чтобы заставить Москву выбирать между дефолтом и истощением ее долларовых резервов, заявила во вторник представитель Белого дома Дженнифер Псаки.

Между тем, как сообщил в среду Минфин РФ, на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы выплаты по выпускам "Россия-2022" и "Россия-2042" были осуществлены в рублях. Инвесторы из недружественных стран получили выплаты на счета типа "С", разморозка валютных резервов России создаст предпосылки для конвертации рублей с этих счетов в валюту, подчеркнул Минфин.

МИД Канады объявил о расширении санкций против России за счет включения в санкционный список дополнительно российских представителей. В новый список попали предприниматели Владимир Потанин, Виктор Вексельберг, Кирилл Шамалов, Дмитрий и Галина Пумпянские, Вадим Мошкович, Леонид Михельсон и Александр Винокуров. Санкции введены также против заместителя начальника Генштаба ВС России Игоря Костюкова.

Ограничения вступают в силу с момента опубликования сообщения, отметил МИД.

"Главная причина устойчивости рубля заключается в комплексе мер властей, которые действуют на национальную валюту как своего рода наркоз. В таком состоянии рубль демонстрирует откровенную апатичность к происходящему, хотя картина складывается далеко не в пользу "россиянина". Напряженность между Москвой и Киевом не только остается высокой, но и продолжает нарастать после событий в Буче, а вместе с ней усиливается и санкционное давление Запада. Сейчас вопрос в том, как долго рубль будет пребывать в забытьи, и насколько масштабной будет его реакция на происходящее, когда эффект от поддержки Центробанка и правительства начнет угасать, а экономика страны станет ощущать на себе все большую тяжесть от бесконечных санкций", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Во вторник в администрации американского президента заявили, что сегодня США планируют объявить новые антироссийские санкции. Ожидается, что меры будут направлены против финансовых институтов, госкомпаний, госчиновников, а также будет введен запрет на новые инвестиции в российские проекты. Тем не менее наш рынок, если и реагирует на подобные угрозы, то кратковременными и относительно небольшими просадками. Вероятно, инвесторы считают, что основной объем санкций уже введен и на фоне благоприятной сырьевой конъюнктуры рублевые активы имеют неплохие долгосрочные перспективы роста", - отмечает аналитик по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Нефтяные котировки начали расти днем в среду в ожидании данных о запасах топлива в США. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду составляет $107,62 за баррель, что на 0,92% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $103,14 за баррель, что на 1,16% выше итогового значения предыдущей сессии.

Как показали опубликованные ночью данные Американского института нефти (API), запасы в Штатах за неделю, завершившуюся 1 апреля, выросли на 1,1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 2,06 млн баррелей.

Официальные данные Управления энергетической информации Минэнерго США будут опубликованы в среду в 17:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights эксперты прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 1,85 млн баррелей. Также аналитики ожидают сокращения резервов бензина на 350 тыс. баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в среду относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая поднялась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 19,92% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок опустилась на 14 б.п. - до 20,23% годовых. Ставка на срок 1 месяц упала на 36 б.п. - до 21,79%, ставка на срок 3 месяца опустилась на 24 б.п. - до 22,71% годовых, ставка на срок 6 месяцев снизилась на 52 б.п. - до 23,08% годовых.