Акции Полюса выглядят привлекательно - "Велес Капитал"

Акции "Полюса" выглядят привлекательно, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

"Акции "Полюса" с технической точки зрения выглядят вполне привлекательно. Бумаги преодолели краткосрочное сопротивление 12400 руб. и линию среднесрочного нисходящего тренда, поднялись до максимума с начала декабря прошлого года, а теперь стремятся к следующей важной отметке 14 тыс. руб. и сопротивлению 14300 руб. Закрепление выше последнего позволит ожидать роста к пику ноября прошлого года 16010 руб. Настораживающим фактором в текущей оптимистичной картине выглядят разве что довольно умеренные объемы торгов (по сравнению с концом февраля) и, как следствие, небольшая сила тренда по ADX, который может быстро смениться при вступлении на рынок более крупных игроков. Пока же акции "Полюса" все еще чувствуют себя довольно уверенно, при этом компания еще не отказалась от выплаты дивидендов за II полугодие прошлого года (рекомендовано $4,03 на акцию) и примет окончательное решение ближе к концу весны", - пишет Кожухова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.