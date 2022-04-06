Базовый прогноз цены нефти во 2К22 - $110 за баррель - Sber CIB

Базовый прогноз предполагает стабилизацию цены нефти во II квартале 2022г на уровне $110 за баррель Brent, сообщается в комментарии Sber CIB.

"Ожидаем в ближайшие месяцы сезонного роста мирового спроса на нефть: в базовом сценарии цены на нефть марки Brent во II квартале 2022г останутся вблизи отметки $110 за баррель, а в III квартале могут подняться до $135 и выше. Цены поддержит не только сезонный фактор, но и быстрое восстановление спроса в Китае. Предположительно, карантинные ограничения в стране закончатся в преддверии лета, а День труда, который отмечают в мае целую неделю, всё ещё может стать возможностью для активизации внутреннего туризма. Впрочем, рост заболеваемости в Китае пока продолжается", - пишут эксперты инвестбанка.

При этом они подчеркивают, что рынок нефти стал очень волатильным. Когда цены меняются на $10 в любом направлении по несколько раз в день, маркетмейкеры не хотят брать на себя риски и уходят с рынка. Как считают аналитики, колебания цен в пределах $20 в течение недели могут стать новой нормальностью для нефтяных котировок, пока интерес инвесторов к рынку нефти будет таким низким, а неопределённость на рынке - такой высокой.

"Цена Brent в апреле может снизиться максимум до $90-95 за баррель и только при одновременном появлении сразу нескольких неблагоприятных факторов, - прогнозируют аналитики Sber CIB. - К таким факторам относятся возобновление ядерной сделки с Ираном и появление признаков серьёзных дискуссий в ОПЕК+ о более оперативном увеличении добычи. Если Китай не сможет быстро справиться с распространением коронавируса, это также негативно повлияет на цены. Наконец, негативным фактором может стать и значительно меньшее, чем ожидается сейчас, выпадение объёмов российских поставок. Недавний прогноз МЭА на апрель пока предусматривает выпадение российской нефти вплоть до 3 млн баррелей в сутки".

На взгляд экспертов, способность цен на нефть Brent вырасти до $120, $130 или, может быть, до $150 за баррель этим летом зависит от сокращения предложения российской нефти. Однако даже при самом экстремальном сценарии аналитики не ожидают, что такие потери превысят 3 млн баррелей в сутки.

"Самый оптимистический сценарий предполагает рост цен до $130 за баррель во втором квартале, $170 - в третьем и $180 - в четвёртом. Такой рост возможен, если свободные мощности ОПЕК окажутся ниже ожиданий рынка, из-за чего альянс не сможет продолжить наращивать добычу в четвёртом квартале 2022 года", - резюмируют стратеги инвестбанка.

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