"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers с целью $85,9

"Финам" рекомендует покупать акции Bristol Myers Squibb Co. с целевой ценой $85,9 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,4% от текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Bristol Myers имеет более чем вековую историю и широко диверсифицированную линейку препаратов. Компания считает своей миссией помощь больным в победе над серьезными недугами. Препараты Bristol Myers являются стандартом лечения различных видов рака, а также артрита и анемии во многих развитых странах. Линейка экспериментальных препаратов компании впечатляет своей величиной. Акции Bristol Myers за последние 12 мес. принесли доходность в размере 17,8%, а доходность за период с начала 2022г составляет 20,3%. Компания выплачивает дивиденды 32 года кряду, при этом повышает их 15 лет подряд. Ожидаемая дивидендная доходность (2022E) составляет 2,9%. На данном этапе компания существенно недооценена - торгуется с дисконтом 15,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам EV/EBITDA и P/S (2022E)", - пишет аналитик Саидова Зарина.

Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ключевые исследовательские площадки расположены в Нью-Джерси и Калифорнии.

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