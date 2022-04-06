Доллар сохраняет краткосрочный потенциал роста к евро - "Открытие Инвестиции"

Доллар сохраняет потенциал роста по отношению к евро в краткосрочной перспективе, однако технически валюта США выглядит перекупленной, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина.

"Мы по-прежнему считаем, что у доллара в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал роста. Индекс доллар может впервые почти за 2 года превысить отметку 100 пунктов, а курс евро выглядит способным продолжить снижение, что повторно проверить на прочность минимумы марта около 1,0800. Однако технически валюта США выглядит перекупленной, - указывает эксперт. - Во второй половине года перспективы доллара выглядят уже не столь позитивно. Инфляция ускоряется в глобальном масштабе, что, вполне вероятно, вызовет более яркую реакцию со стороны других центральных банков развивающихся стран, а не только ФРС США. Потенциал изменения дифференциала доходностей может перестать оказывать поддержку росту курса американской валюты".

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