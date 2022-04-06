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06 апреля 2022 года 14:09
Доллар сохраняет краткосрочный потенциал роста к евро - "Открытие Инвестиции"
Доллар сохраняет потенциал роста по отношению к евро в краткосрочной перспективе, однако технически валюта США выглядит перекупленной, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперта "Открытие Research" Михаила Шульгина. "Мы по-прежнему считаем, что у доллара в краткосрочной перспективе сохраняется потенциал роста. Индекс доллар может впервые почти за 2 года превысить отметку 100 пунктов, а курс евро выглядит способным продолжить снижение, что повторно проверить на прочность минимумы марта около 1,0800. Однако технически валюта США выглядит перекупленной, - указывает эксперт. - Во второй половине года перспективы доллара выглядят уже не столь позитивно. Инфляция ускоряется в глобальном масштабе, что, вполне вероятно, вызовет более яркую реакцию со стороны других центральных банков развивающихся стран, а не только ФРС США. Потенциал изменения дифференциала доходностей может перестать оказывать поддержку росту курса американской валюты". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ДОЛЛАР-ВАЛЮТА-АНАЛИТИКА
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